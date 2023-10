L'ultimo appello di De Sabato ai foggiani: "Promettiamo impegno, nostro riscatto dal basso"

Si è conclusa poco fa in Piazza Cesare Battisti, davanti al Teatro Giordano, la campagna elettorale del candidato sindaco Antonio De Sabato: "E' stata esaltante, abbiamo ripreso a sognare insieme a tanti cittadini. Siamo partiti da lontano. Purtroppo, però, nel contesto generale, abbiamo notato poca attenzione ai temi, cosa che invece a noi premeva di più, uno spazio maggiore altisonante ai nomi, che invece non dovranno amministrare la città".

Ai microfoni di FoggiaToday, De Sabato ha invitato gli elettori a recarsi alle urne e ad esprimere un voto responsabile e libero: "Promettiamo l'impegno. Il nostro è un patto, un impegno a continuare dal 23. Non è semplicemente una candidatura che nasce per raggiungere una poltrona, ma è una candidatura che vuole dare soprattutto un seguito a questa mobilitazione che nasce come riscatto dal basso"