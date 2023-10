Il candidato sindaco De Sabato ai foggiani: "Insieme possiamo fare la differenza"

Antonio De Sabato, candidato sindaco sostenuto da due liste, ha riportato in piazza, tra la gente, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, "la sua esperienza, la sua tenacia, la sua passione rappresentano una guida da cui ripartire" ha scritto su Facebook. Un comizio conclusivo prima dell'appello al voto che si terrà quasi sicuramente, alla pari degli altri candidati sindaci, venerdì prossimo, ultimo giorno utile prima del silenzio elettorale che scatterà dalla mezzanotte di sabato 21 ottobre.

All'indomani del comizio di Corso Vittorio Emanuele II, che si è tenuto ieri sera 15 ottobre, il candidato sindaco di 'Progetto concittadino' ha evidenziato:

"Vorrei ringraziare di cuore tutti voi che avete partecipato a questo evento straordinario, dimostrando il vostro impegno per il futuro di Foggia e la vostra volontà di vedere un cambiamento reale nella nostra città. È stato un momento di grande ispirazione, un'occasione per condividere idee e speranze, e per rafforzare il nostro impegno. Ora, più che mai, non possiamo tornare indietro. Foggia ha bisogno di una rivoluzione etica, culturale e civile. Abbiamo la responsabilità di plasmare il destino della nostra città e di creare un ambiente in cui tutti i cittadini possano prosperare. Il voto è un diritto prezioso e dovere civico, e vi incoraggiamo a farlo con coscienza, pensando a ciò che è meglio per la nostra comunità. Il nostro impegno per Foggia non si ferma qui. Continueremo a lavorare duramente per portare avanti i valori di giustizia, trasparenza e progresso. Insieme, possiamo fare la differenza.