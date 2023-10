Angiola scende in piazza: "Azzeriamo il sistema che ha soffocato questa città"

“Non siamo alla raccolta delle olive. Il voto è una cosa seria ed i foggiani stanno per decidere il futuro della città tra il cambiamento con l’azzeramento del sistema che ha soffocato questa città ed una opportunità di rinascita”. Il candidato sindaco della coalizione di liste civiche, Nunzio Angiola, lancia un appello ai foggiani in vista del comizio in programma questa sera, sabato 7 ottobre, alle 19 in via Lanza (angolo piazza Giordano).

“Abbiamo parlato alla gente da mesi e mi auguro che quando andranno nel seggio elettorale prima di esprimere il voto riflettano sulla grande responsabilità che hanno, potendo scegliere di rivoluzionare Foggia o affidarsi alle solite e mai realizzate promesse. Questa sera in piazza parleremo di come renderemo più sicura Foggia permettendo uno sviluppo economico ed occupazionale, attraverso l’arrivo di grandi aziende, insieme all’Università e alla parte sana della città. La vera medicina per debellare il virus della illegalità”.