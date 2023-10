Angiola sul palco senza big: “Noi abbiamo i cittadini dalla nostra parte"

“Noi nel Quartiere Ferrovia ci siamo andati tre volte, la prima sei mesi fa”. Esordisce così, Nunzio Angiola, sul palco di piazza Giordano, a pochi metri da quello del centrodestra nell’isola pedonale, dove c’è il vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri, e lo dice a lui che oggi ha fatto una passeggiata proprio da quelle parti.

È tempo di stoccate a distanza dai rispettivi comizi. Il docente universitario, parlamentare nella scorsa legislatura, a capo di una coalizione di quattro liste civiche, non ha chiamato big: “Non ne abbiamo per niente bisogno. Abbiamo i cittadini dalla nostra parte e oggi qui abbiamo centinaia di persone”.

Si domanda cosa avranno da raccontare i testimonial venuti da Roma. “Hanno visto Foggia come si presenta? Come una donna bella e avvenente o come una persona veramente trasandata? Queste persone che sono venute qui ci devono dire che cosa hanno fatto per Foggia in tutti questi anni. Noi siamo dalla parte dei cittadini e i cittadini ci sostengono”.

Il centrodestra e il centrosinistra “ci consegnano una città a brandelli, a questo punto scegliamo una terza forza, interamente civica, che non ha niente a che vedere con i partiti che ci hanno ridotto in questo stato e ci hanno messo in ginocchio”.