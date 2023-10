A Palazzo di Città suona l’inno alla gioia, torna la politica: al via le consultazioni per la Giunta

Suonano i violini a Palazzo di Città. L’inno alla gioia è la colonna sonora del ritorno della politica. La “sala simbolo della democrazia della città”, come l’ha giustamente definita il commissario straordinario Vincenzo Cardellicchio prima di cedere poteri e cassa, brulica di vita.

Applausi scroscianti e catartici accompagnano il rito del passaggio di consegne. Eletti e non, dirigenti delle forze politiche e maggiorenti dei partiti occupano banchi rimasti vuoti per più di due anni.

Scalpita anche chi non ce l'ha fatta, tutti vincitori anche se hanno cambiato la foto profilo dopo l'insuccesso elettorale.

Gli inquilini del Comune di Foggia tornano umani negli occhi lucidi della sindaca Marida Episcopo. È finito il tempo dei burocrati. E sono lacrime di gioia. Il Dem Raffaele Piemontese sfodera un sorriso a 32 denti. I Cinquestelle, più pensierosi del solito, sembrano affaccendati a sbrigare questioni interne, che si sciolgono nell’abbraccio tra Marida Episcopo e Mario Furore che l’ha ‘scoperta’.

Cardellicchio, che ha taciuto durante la campagna elettorale, si lascia andare a una “digressione politica”. Non è d’accordo con chi ha giudicato esigua la partecipazione al voto. Sono finiti i tempi della Balena Bianca. “I foggiani hanno risposto bene, convinti, hanno votato in tanti”.

La segreteria del sindaco si ripopola. È Peppino D’Urso, ex presidente del Teatro Pubblico Pugliese, dopo la cerimonia, ad annunciare un intermezzo musicale nell’atrio. Alla corte di Episcopo tutti in fila per una foto, sorridenti, mentre i commissari sbrigano le ultime pratiche chiusi nella stanza del sindaco.

Il campo largo progressista si gode la vittoria. È il “clima positivo” di cui parla l’europarlamentare Mario Furore, coordinatore provinciale M5S, alle porte della prima riunione di coalizione che potrebbe essere convocata tra giovedì e venerdì che dovrà innanzitutto stabilire i criteri per la definizione della Giunta.

Poi partiranno le consultazioni con le diverse delegazioni che, per loro conto, stanno affinando la strategia. Nelle prossime ore, per esempio, i Cinquestelle si riuniranno alla presenza del coordinatore regionale Leonardo Donno per decidere la linea del Movimento.

I tempi per la composizione della Giunta “saranno brevi – fa sapere la sindaca interrogata sul punto – dieci, quindici giorni”. Ma le forze politiche attendono l’esito delle verifiche della Commissione elettorale centrale che, secondo alcuni, potrebbero determinare anche una diversa attribuzione dei seggi. A parte le 17 schede contestate, sono state formulate richieste di accesso agli atti per visionare i verbali.

Per ora, c’è solo un identikit dei futuri assessori: “Persone di qualità professionale, rinnovate, di specchiata moralità, che non siano in situazioni di conflitto di interessi”.

Su esterni, tecnici o eletti non si sbilancia. “Abbiamo delle liste fantastiche, degli eletti e candidati che hanno un background professionale e un know-how anche accademico di rilievo – afferma Marida Episcopo - quindi non escludo né gli uni né gli altri”.

Non sarebbe il criterio del consigliere più suffragato a guidare la scelta del presidente del Consiglio comunale, ma potrebbe ugualmente ricadere su Davide Emanuele.

Nella tecnostruttura, potrebbero non esserci grandi stravolgimenti, almeno nella prima fase. La segretaria generale Maria Giuseppina D’Ambrosio potrebbe rimanere al suo posto. Con tutta probabilità, i dirigenti assunti con incarichi ex 110 Tuel saranno rimpiazzati solo dopo la naturale scadenza del contratto, a dicembre. Fino ad agosto, anche un addetto stampa assunto tramite concorso non lascerà Palazzo di Città. Potrebbero restare a disposizione della nuova amministrazione per altri nove mesi anche quattro sovraordinati (a spese dello Stato).

D'ora in poi si vedrà se sarà davvero tutta un'altra storia.