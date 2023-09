Centro di raccolta rifiuti a due passi dalla pompa di benzina: "no" dei residenti, candidati tentano di bloccare i lavori

Al Cep, tra via Gramsci e via Kennedy, nelle vicinanze di Corso del Mezzogiorno, di fronte a un parco per bambini, i residenti si oppongono al centro comunale di raccolta rifiuti. Il 28 marzo era stato inaugurato quello di via Sprecacenere, nei pressi del cimitero. Da allora i foggiani che vogliono liberarsi di ingombranti, vecchi elettrodomestici e Raee, possono farlo tutti i giorni, ad eccezione del martedì. Altri tre centri comunali di raccolta dovrebbero sorgere con i fondi del Pnrr in via Gentile, viale Pinto e via Patroni. La vicenda, nota già sul finire dello scorso anno, è tornata prepotentemente alla ribalta con l'avvicinarsi della competizione elettoriale.

Questa mattina il candidato sindaco Nunzio Angiola ha inviato una richiesta di blocco dei lavori al commissario Cardellicchio: "Lasci l'onere della decisione al prossimo sindaco ma nel frattempo blocchi i lavori, tanto a Foggia abbiamo atteso decenni per vedere realizzate delle opere, per cui fermare tutto per un mese non succede nulla. Se i foggiani dovessero scegliermi agirei in modo perentorio bloccando i lavori, ripristinando i luoghi e individuando un’altra area più idonea".

Anche Giuseppe Mainiero, sempre quest'oggi, ha inviato una istanza di revoca della determinazione dirigenziale con cui l'amministrazione comunale ha permesso ad Amiu l'avvio dei lavori. Secondo l'aspirante sindaco ci sarebbero anche "palesi illegittimità di carattere urbanistico". Inoltre, spiega, "un impianto del genere, evidentemente, non può sorgere in una zona totalmente adiacente ad un distributore di carburante, oltre che a pochissima distanza da civili abitazioni, da un parco giochi in cui le famiglie portano ogni giorno i loro figli e da un campo da baseball. Giacché dovrà ricevere vernici, batterie, olii esausti ed altri rifiuti contenenti sostanze potenzialmente infiammabili"

Secondo Mainiero, quella zona sarebbe espressamente riservata alla realizzazione di un parco comunale o, in ogni caso, di giardini pubblici. Non esisterebbe al momento alcun procedimento amministrativo di variante urbanistica che possa modificare la destinazione dell’area. "I cittadini del quartiere Cep hanno dunque pienamente ragione. La realizzazione dell’impianto in quel punto della città va fermata".

Ad agosto, sulla questione, Cardelicchio si era espresso così: "Una localizzazione operata dall’amministrazione precedente per la quale sono state disposte, anche a seguito delle segnalazioni lette, verifiche su ipotizzate pericolosità del sito che però, anche alla luce delle interlocuzioni avute con apparati preposti al controllo, non hanno confermato le preoccupazioni formulate. Infatti il sito prescelto all’esame tecnico è risultato, per le materie stoccate, congruo e sufficientemente distante da insidie sanitarie ed antincendio.‘Mai nel mio giardino’ recita un principio anglosassone molto diffuso, ma da qualche parte queste ‘valvole di compensazione organizzativa’ per la raccolta differenziata devono pur essere collocate e devono necessariamente risultare comode all’utenza per produrre i loro utili effetti. Città, anche molto evolute sul piano ecologico, hanno del resto in pieno centro impianti imponenti e molto più invasivi di questo. Il tema è il loro corretto funzionamento e la gestione scrupolosa del loro esercizio. Su questo si è certi che si vorrà tutti vigilare”.