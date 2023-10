Centro raccolta rifiuti, diffida di Angiola e De Sabato a Cardellicchio e al Prefetto: "Fermate i lavori"

La vicenda del centro di raccolta dei rifiuti differenziati di viale Kennedy a Foggia non resta un coro di voci di dissenso, almeno per il prof. Nunzio Angiola che ha dato mandato ad un suo legale per trasmettere una diffida congiunta con Antonio De Sabato affinché vengano sospesi i lavori. “Ho più volte sottolineato che non è opportuno realizzare un sito per la raccolta dei rifiuti proprio in un punto così sensibile per il quartiere, a ridosso di un distributore di carburante e a pochi metri da un parco giochi. La mobilitazione cittadina a cui ho partecipato è stato l’ennesimo segnale di dissenso della comunità. Per questo ho ritenuto di far predisporre un atto che ponesse le basi per una sospensione dei lavori che ha condiviso anche De Sabato".

Secondo Angiola, il progetto, come evidenziato nell’atto, appare insoddisfacente "anche perché non mitiga né l’impatto visivo né tantomeno l’impatto odorigeno del Ccr nel paesaggio circostante. Per questo è necessario verificare se il sito selezionato sia perfettamente coerente con i piani: P.p.t.r.; Piano di Assetto Idrogeologico; Piano di Tutela delle acque; Codice della strada; Piano Regolatore Generale/Piano Urbanistico Generale".

Nella diffida, redatta dagli avvocati Maurizio Iocola e Giovanni Longo si evince che “qualora non ci sia un intervento immediatamente concreto da parte del Comune di Foggia, gli scriventi, affiancati dai cittadini che non intendono soggiacere dinanzi a tale scelta inopportuna, adiranno le competenti autorità affinché si faccia chiarezza sulla vicenda che qui ci occupa. Pertanto intimano e diffidano l Comune di Foggia in persona del commissari straordinari nominati, nonché il Prefetto di Foggia, a voler disporre la sospensione dei lavori di realizzazione del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti differenziati presso Viale J. F. Kennedy con effetto immediato".

A entrambi chiedono essere ricevuti insieme ad una delegazione di cittadini.