Angiola ci crede: "Ballottaggio alla nostra portata"

“Stiamo mettendo in piedi una grande mobilitazione civica”. Il candidato sindaco Nunzio Angiola, docente universitario e deputato nella passata legislatura, in piazza Giordano, si propone come la “terza forza” da votare perché “la sinistra e la destra hanno fallito”.

La terza via è il civismo, e lui sostiene che a Foggia ci sia una grande tradizione civica. “Il centrodestra ci ha fatto commissariare, il centrosinistra, di certo, non si è strappato le vesti”.

Ha completato la quarta lista e “la tentazione di metter mano alla formazione di una quinta lista è forte”. Angiola Sindaco, Foggia 5.0, Effetto Foggia e Ora! sono i quattro simboli.

È al suo settimo incontro con i cittadini. “La gente ci segue, stiamo facendo breccia già da tempo, stiamo crescendo nella nostra popolarità in mezzo alla gente”.

Si parla di scuola e università. Interviene anche Mariolina Goduto, dirigente scolastico da poco in pensione, che sceglie il “cambiamento” prospettato da Angiola. È lei a elencare i nei del servizio scuolabus: nel caso dei campi rom parte tardi, e toglie almeno tre mesi di scuola agli alunni. C’è anche il battagliero Fabio Daniele, presidente regionale della Federazione italiana scuole materne e nidi Puglia Fism.

Incrocia la sfera dell’avversaria candidata sindaca del centrosinistra Marida Episcopo, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale ora in congedo, ed è un campo battuto anche da un altro candidato sindaco civico, Antonio De Sabato.

Angiola promette di puntare sull’asilo e sulla scuola dell’infanzia, sulla formazione da zero a sei anni. E in cinque anni fissa il traguardo ambizioso di quadruplicare le classi a tempo pieno nella scuola primaria.

Il professor Francesco Sollitto, ordinario di Chirurgia toracica Unifg, sogna per l’università “un destino ancora migliore”.

Il candidato sindaco considera il ballottaggio alla sua portata: “Siamo Davide contro Golia, ma Davide sconfisse Golia. Abbiamo l'aspirazione, che si sta concretizzando sempre di più, di andare noi direttamente al ballottaggio”.

L’unica preoccupazione è lo scoramento dei delusi, vale a dire l’astensionismo, e il suo ultimo appello è semplice e conciso, ma forse il più urgente: "Andate a votare”.