"Nessun negazionismo sulla mafia". Mainiero durissimo con Vigilante: "Questo metodo con me non funziona"

"Sulla mafia nessun 'negazionismo', Vigilante impari a dire la verità e a leggere meglio ciò che pretende di commentare". Così il candidato sindaco Giuseppe Mainiero replica a Luca Vigilante (qui l'intervento).

"Ho letto gli articoli di stampa relativi all'audizione tenuta di fronte alla Commissione Parlamentare Antimafia dall'Amministratore Delegato di 'Universo Salute'. Alla Commissione l'imprenditore ha detto di sentirsi preoccupato per un'intervista rilasciata 'da un candidato sindaco di una lista civica', che secondo lui avrebbe di fatto operato una sottovalutazione del fenomeno mafioso e delle sue infiltrazioni nel sistema economico del territorio. Strano che un uomo così coraggioso, per di più di fronte alla Commissione Parlamentare Antimafia, parli per allusioni, guardandosi bene dal fare nomi e cognomi. Allora lo aiuto, giacché il suo modo di fare evidentemente è quello delle mezze parole e dei sussurri: quel candidato sindaco sono io. Vigilante però dovrebbe leggere meglio ciò che pretende di commentare. Su certi temi bisogna essere seri, molto seri. E alcune cose che ha detto nel corso della sua audizione sono totalmente false, non essendoci nel testo della mia intervista, mentre altre sono una sua libera interpretazione campata per aria. Come chiunque può verificare andando a leggere l'intervista e guardando sul sito della Camera dei Deputati le dichiarazioni rese da Vigilante alla Commissione Parlamentare Antimafia in sede di audizione".

Mainiero puntualizza: "In primo luogo la domanda che mi è stata rivolta dal giornalista, contrariamente a ciò che ha dichiarato Vigilante, non riguardava la visita della Commissione Antimafia a Foggia. A me è stato chiesto un commento alle parole del capo della Dda Rossi con riferimento al direttore dell'Attacco, Piero Paciello. In secondo luogo non ho mai detto che gli imprenditori che pagano il pizzo 'lo fanno solo per paura'. Queste parole non le ho mai pronunciate e non ci sono nell'intervista. Quello che ho detto è che non credo che le imprese di chi paga il 'pizzo' siano 'controllate' dalla mafia sul piano societario. Sono due concetti diversi, anche se non credo che Vigilante sia riuscito a comprenderlo".

Il candidato sindaco aggiunge:

"Nel merito della mia intervista, confermo e rivendico quello che ho dichiarato. In quale parte dell'articolo Vigilante abbia colto o dedotto una mia sottovalutazione del fenomeno mafioso resta un mistero. La mafia foggiana è criminale, sanguinaria e feroce. Come poche altre in Italia. È una 'montagna di merda' che opprime la nostra comunità e va annientata. Senza se e senza ma. L'ho sempre sostenuto e lo ribadisco. E la mia distanza da ogni forma di illegalità è un fatto, giacché io quelli che ho ritenuto essere reati li ho denunciati"

Sul tema Mainiero conclude: "Spero vivamente che Vigilante abbia soltanto preso una grossa svista nel fare quelle affermazioni. Perché se invece l'intento di qualcuno è quello di affibbiarmi l'etichetta di 'negazionista della mafia', dopo che nelle scorse settimane si è tentato – naturalmente senza risultati – di farmi passare come un parente dei mafiosi, non ci siamo. Non mi sono lasciato intimidire o intimorire ieri e non lo farò oggi. Con me questo metodo non funziona. Se ne facciano una ragione. Tutti".