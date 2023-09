Tutolo vuole fare piazza pulita con Mainiero: “A Foggia c’è bisogno di uno shock”

“Mo basta”. È lo slogan coniato dal consigliere regionale lucerino Antonio Tutolo, emblema del civismo e delle crociate nazionalpopolari in provincia di Foggia, per il candidato sindaco Giuseppe Mainiero. È il suo main sponsor finora.

Prova a convincere anche un’anziana signora affacciata al balcone, con scarsi risultati, causa problemi di udito, che è un po’ la metafora di una campagna elettorale che Mainiero definisce “sonnolenta”, e che sconta anche le frustrazioni di una comunità umiliata dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

Aveva detto che avrebbe parlato alla città in ogni quartiere, ci fossero state anche solo tre persone, e lo ha fatto. Per la verità, ce n’è qualcuna in più, nell’ordine delle decine, ma problemi tecnici con l’impianto lo hanno costretto a rinviare, forse a venerdì, il comizio vero e proprio. Ha scelto il mercato del quartiere Candelaro, che non ha mai ingranato dalla sua apertura.

L’irriverente ex sindaco della città a meno di 20 minuti da Foggia non salirà a bordo del camioncino che ha accompagnato la campagna elettorale della Pagnotta e di Piazza Pulita, ma lo show è garantito.

Con il suo solito linguaggio colorito, spiega le ragioni del suo sostegno: “Se le condizioni di vivibilità di questa città migliorano, migliorano per tutta la provincia. Foggia deve essere la locomotiva della Capitanata e, sicuramente, chi l’ha amministrata in questi anni ha fatto il contrario di quello che bisognava fare. Secondo me, c’è bisogno di uno shock in questa città: azzerare tutto e ripartire”.

Vuole sovvertire le classifiche per la qualità della vita che, lo ricordiamo, vengono stilate su base provinciale, e rendere trainante il capoluogo.

“Verranno i big da Roma, a fare quello che hanno sempre fatto, a prendere in giro (parafrasando) tutti”, avverte, e suggerisce ai foggiani di dirgli anche di sì, ma di punirli con una "sonora lezione" nel segreto dell'urna. Non crede che i giochi siano fatti: la campagna elettorale è lunga, ma anche “sfiziosa”, calda e spera corretta.

Ha scelto Mainiero perché ha dimostrato di “fare un’opposizione seria al sistema che ha governato questa città”, il resto è “gossip”. Anche con Tutolo, a dirla tutta, quand’era sindaco, non è stato certo tenero, e anzi, gli strali avvelenati li ricorda ancora.

Accanto al candidato sindaco civico ci sono i candidati consiglieri Nino De Rogatis e Loredana De Cata, e l’esperto di marketing territoriale Enzo Dota che ha scelto di sostenere lui.

Mainiero ne ha per tutti, anche per la commissione straordinaria, che sostiene non sia stata incisiva nella lotta all’abusivismo.

Non si sottrae alle domande scomode, e a chi gli rinfaccia di aver sostenuto Pippo Cavaliere e il centrosinistra alle passate elezioni risponde di aver fatto “una scelta di salute pubblica”, proprio come definisce oggi il suo progetto, lanciato a maggio. “Tutti mi hanno detto che potevo fare il numero 2 e io ho detto di no, perché fare il vice sindaco de sistema significa servirlo, io voglio servire la mia città”.

Le liste espressione del suo movimento civico saranno per due, sulla terza ci sta riflettendo e sta valutato le autocandidature: “Non prendiamo ceto politico da riciclare”. Vuole mandare a casa centrodestra e centrosinistra, con un progetto di “radicale discontinuità”.

Non si pente di quella presentazione del comitato civico Resto a Foggia, il 20 maggio del 2022 a Parcocittà, con Michele Emiliano: “Era il governatore della Regione Puglia che ha impedito alla Episcopo, allora provveditore, e al dirigente e ai commissari di chiudere le scuole comunali. È una battaglia che io ho vinto”.

Di apparentamenti, nel caso di un probabile secondo turno, non se ne parla: “Io mi sto proponendo in alternativa al sistema, una volta arrivato al ballottaggio - assicura - non chiederò a nessuno dei due schieramenti di sostenermi”.