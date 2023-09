Meno di trenta giorni al voto: una poltrona per cinque, 683 candidati consiglieri e 23 liste

Sono 5 i candidati alla carica di sindaco, 3 civici e 2 indicazione dei partiti di centrodestra e centrosinistra, 23 le liste depositate e 683 gli aspiranti consiglieri alle elezioni comunali di Foggia del 22 e 23 ottobre.

Nunzio Angiola si presenta con quattro liste e 122 candidati in tutto: Angiola sindaco, Effetto Foggia, Foggia 5.0, Orà!.

Due liste sostengono Antonio De Sabato con 61 candidati: De Sabato sindaco e Progetto Concittadino.

Il centrodestra unito capeggiato da Raffaele Di Mauro schiera cinque simboli e 156 aspiranti consiglieri comunali: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima Foggia, Liberali e Riformisti – nPsi, Di Mauro sindaco-Noi Moderati per Foggia.

Sono dieci, invece, le liste del campo largo progressista che appoggiano la candidatura a sindaca di Maria Aida Episcopo con 290 nominativi: Comunità Politica per Foggia, Con Foggia, Italia del Meridione, MoVimento 5 Stelle, Nessuno Escluso, Noi Popolari, Partito Democratico, Popolari per Foggia, Riscossa Civile, Tempi Nuovi per Foggia.

Due le liste a sostegno di Giuseppe Mainiero con 54 candidati: Giuseppe Mainiero sindaco e Resto a Foggia.

Anche nel 2019 a sfidarsi erano in cinque, complessivamente le liste erano 17. Quattro anni fa, il centrodestra contava sette liste, il centrosinistra sei. Il civico Giuseppe Mainiero è l’unico a riprovarci, mentre Giovanni Quarato e Giuseppe Pertosa, questa volta, concorrono per la carica di consigliere comunale, rispettivamente nei Cinquestelle e in Fratelli d’Italia.

Alle precedenti Comunali, al primo turno votò il 66,74% degli aventi diritto, pari a 81.944 elettori, al secondo turno il 46,54%.