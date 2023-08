Centrodestra unito all’opera: la campagna elettorale entra nella fase operativa

Di buona lena, il ‘centrodestra unito’ ha affrontato oggi gli aspetti organizzativi della campagna elettorale. La coalizione passa alla fase operativa all’indomani dell’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Raffaele Di Mauro alle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre a Foggia.

Sono state le segreterie regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Nuovo Psi e movimenti civici a siglare l’intesa, ma contano di recuperare anche altre forze nel giro di pochi giorni.

Già entro questa settimana, al più all’inizio della prossima, potrebbe essere indetta la conferenza stampa di presentazione.

Nelle scorse ore, è arrivato l’in bocca al lupo dei big al coordinatore provinciale di Forza Italia. “Sono certo che saprà, assieme a tutti gli amici della coalizione, formulare una proposta politica seria e rigorosa per la città, duramente provata soprattutto dal fenomeno della criminalità. Saremo al suo fianco per accrescere la sicurezza dei cittadini e offrire nuove prospettive economiche", ha detto il segretario nazionale del partito Antonio Tajani.

Lieto per l’intesa raggiunta anche il senatore Maurizio Gasparri responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia: “Sul suo nome si registra una convergenza di un’ampia coalizione, che va al di là dei partiti principali del centrodestra e che potrà estendersi anche ad ulteriori realtà del territorio. Ci sono le possibilità per ripetere a Foggia quanto è accaduto, qualche settimana fa, a Brindisi. Dobbiamo costruire un’alternativa in tutto il territorio pugliese. A Raffaele di Mauro gli auguri di buon lavoro, nella certezza che sarà alfiere di un ampio schieramento e che saprà interpretare al meglio lo spirito unitario e vincente del centrodestra di governo”.

“Una persona perbene, un professionista serio, in politica sin da ragazzino: sempre in Forza Italia, sempre dalla stessa parte!”, ha scritto di lui sui social il senatore Dario Damiani, vice commissario vicario di Forza Italia. In una nota congiunta con il commissario, l’onorevole Mauro D’Attis, ha ringraziato gli alleati per aver scelto Raffaele di Mauro: “Una decisione che dà il via ad una campagna elettorale importantissima, durante la quale ci impegneremo con la comunità su temi di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio: dal rilancio economico alla lotta alla criminalità. Lo faremo con il sostegno costante del governo nazionale che sicuramente ci accompagnerà, dando sostanza e concretezza alle proposte che formuleremo. Abbiamo tutte le carte per vincere e la nostra proposta politica poggia su basi solidissime: siamo una coalizione unita e dal perimetro ampio, con uomini e donne perbene che vogliono dare il loro contributo per la città”.