L'on. Caldoro in città per il nPsi. Simone: "Crediamo in Di Mauro sindaco"

Venerdì 6 ottobre, alle 17, nella Sala Con.Art. (Consorzio Artigiani del Tavoliere), in via di Tressanti 13, a Foggia, è in programma la presentazione dei candidati del nPsi, che appoggiano il candidato sindaco di Foggia per la coalizione di centrodestra, l'avv. Raffaele di Mauro. Sono in programma gli interventi dei vertici territoriali: il segretario cittadino Daniele Tucci, il segretario provinciale Antonio Tancredi e il segretario regionale prof. Vincenzo Servidio. Chiuderanno la manifestazione il candidato sindaco di Foggia avv. Raffaele di Mauro, e l'in. Stefano Caldoro, nonché presidente del nPSI.

“Trentadue candidati motivati a cambiare la propria città. Il Nuovo Psi fa parte e sostiene il centrodestra da sempre e a Foggia il nostro impegno è particolarmente sentito. La città è provata da due anni di commissariamento e, soprattutto, sente la necessità di essere governata con serietà. Molti sono stati i candidati che si sono avvicinati alla nostra formazione politica, abbiamo dato spazio agli amici e alleati di noi Sud facendo confluire due candidati nelle nostre liste, stiamo facendo una campagna pacata e basata sui contenuti. Crediamo in Raffaele di Mauro sindaco, competenza e serietà saranno due caratteristiche distintive del suo lavoro. Sosterrò convintamente questa campagna con diverse iniziative sul territorio. Vincere, con Raffaele di Mauro sindaco è il nostro obiettivo”. Così in una nota il vice segretario nazionale del nuovo Psi Michele Simone.