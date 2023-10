Mainiero tira fuori metà Giunta ma avverte: "Controllerò io come saranno spesi i vostri soldi"

Giuseppe Mainiero sfida gli avversari, in particolare Maria Aida Episcopo, ad anticipare prima delle elezioni del 22 e 23 ottobre, i nomi che faranno parte della Giunta comunale.

Lo ha fatto ieri sera dal palco di Corso Vittorio Emanuele II alla presenza di Antonio Tutolo, presentandone quattro di quello che sarebbe l'esecutivo di governo qualora i foggiani gli affidassero le chiavi della città: si tratta della professoressa di musica e capo dipartimento di Musicoterapia Carmen Battiante alla Cultura, del medico ex consigliere comunale Marcello Sciagura all'Ambiente, del direttore della scuola di specializzazione di Medicina dello Sport dell'Università di Foggia Giuseppe Cibelli allo Sport, e dell'avvocato giuslavorista Michele Di Carlo al Personale e Politiche del Lavoro. I restanti verranno presentati in caso di ballottaggio.

"Stasera eravate tantissimi. Eravamo tantissimi. E abbiamo dimostrato la voglia di reagire e di cambiare. Infatti avete già conosciuto anche i primi assessori che faranno parte della nostra Giunta, se ci darete la forza di amministrare la città. Perché, a differenza degli altri, noi possiamo permetterci di dirvi prima del voto con chi intendiamo governare. Per me terrò la delega al Bilancio, controllando personalmente, centesimo per centesimo, come saranno spesi i vostri soldi. La nostra sarà una squadra di donne e uomini preparati, competenti e onesti. Grazie a tutti. Non molliamo. Il futuro di Foggia dipende da noi".