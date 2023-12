Architetti foggiani rammaricati per l'assessorato al barese Galasso: "Schiaffo alla nostra categoria"

Dopo aver appreso le nomine dei componenti la giunta municipale del Comune di Foggia, il Presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia, Francesco Faccilongo, con estremo stupore ha espresso rammarico per la scelta da parte della sindaca e dei gruppi politici che l’hanno sostenuta, di non affidare le deleghe all'Urbanistica ai Lavori Pubblici e all’Ambiente a "professionisti qualificati" del territorio provinciale.

"E’ indecifrabile il fatto che la Sindaca e chi con lei tra i circa 4000 professionisti presenti nella provincia di Foggia non siano riusciti ad individuare tecnici capaci e idonei a poter ricoprire tali incarichi. Oserei dire che è stato un vero e proprio schiaffo oltreché una sonora bocciatura nei confronti di tutta la categoria dei professionisti dell'area tecnica della provincia di Foggia".

Per il presidente degli architetti di Capitanata, "pescare un assessore in territorio barese addirittura cooptandolo dalla municipalità della città di Bari, non ci fa fare una bella figura e non dona lustro alla città di Foggia nei confronti dell’Italia intera. La pubblica opinione si convincerà che la classifica, che ci pone all’ultimo posto tra i comuni capoluogo Italiani, è assolutamente veritiera, considerato che nel nostro territorio non abbiamo nemmeno un professionista tecnico capace di ricoprire il ruolo di assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici".

Faccilongo prosegue: "Il collega nominato potrà a parere di chi lo ha scelto essere anche il migliore del pianeta, ma sono certo che tale valutazione è stata fatta senza adeguate e preventive consultazioni con chi avrebbe potuto esprimere un parere qualificato non guardando solo al colore della maglietta indossata, (considerato che la Sindaca Episcopo si è dichiarata tecnico prestato alla politica) individuando potenziali candidati tra i tanti professionisti che quotidianamente operano e ben conoscono il tessuto urbano e le problematiche che affliggono il nostro territorio e la città".

Il presidente dell'Ordine aggiunge: "Non abbiamo nulla di personale nei confronti del collega ingegnere al quale va il mio in bocca al lupo, nominato 'biassessore' in quanto gli verranno attribuite ben due deleghe Urbanistica e Lavori pubblici, singolarità mai accaduta a Foggia che ricordo essere un Comune capoluogo e non un piccolo centro di provincia ove bisogna far quadrare i risicati bilanci risparmiando anche attraverso l’accorpamento delle deleghe assessorili".

"Augurando alla Sindaca Episcopo e a tutta la sua giunta i migliori successi, ribadiamo ancora una volta, qualora fosse ancora necessario ,che l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia, come sempre, resta a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni del territorio provinciale, nella speranza e con l’auspicio di rendere la nostra città più vivibile, accessibile ma soprattutto più bella".

CHI E' GIUSEPPE GALASSO

Nuovo assessore all'Urbanistica, Lavori pubblici e Rigenerazione urbana, ha 54 anni ed è nato a Bari. Marito e padre di tre figli. Laureato in Ingegneria civile presso il Politecnico di Bari.

Ha già ricoperto incarichi di capo ufficio tecnico presso i comuni di San Pancrazio Salentino prima e Cisternino poi, nonché incarichi apicali e di prestigio presso Anas Spa in Veneto, in Puglia e, più significativamente, presso la sezione staccata di Foggia.

Dal 2014, ricopre ininterrottamente l’incarico di assessore alle Infrastrutture, Opere pubbliche, Mobilità sostenibile e Accessibilità al Comune di Bari.

Queste le altre deleghe a lui assegnate dalla sindaca: Affari generali, Attuazione del programma, Comunicazione istituzionale, Università, Gemellaggi, Asi-Zes, beni confiscati. Appalti. Mobilità e traffico.