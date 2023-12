Da Bari la mano di Decaro su Foggia: l'ing. Galasso sarà uno degli assessori di Episcopo

In quel di Bari, un coro unanime e bipartisan formula il suo ‘in bocca al lupo’ all’ingegnere Giuseppe Galasso, nella sala Enrico Dalfino di Palazzo di Città, per la nuova avventura a Foggia.

L’attuale assessore di Antonio Decaro con deleghe pesanti come Infrastrutture, Opere pubbliche, Mobilità sostenibile e Accessibilità si compiace, ringrazia per le belle parole, ma frena: “Vi chiedo la cortesia di attendere l’ufficialità di questa novità, avremo comunque modo di stare ancora assieme, perché abbiamo diversi Consiglio comunali da qui a fine anno e li onoreremo fino alla fine, anche perché sono impegni importanti”.

L’ingegnere Galasso, fedelissimo di Antonio Decaro, in Giunta dal 2014, è un pendolare. Vive con la sua famiglia a Foggia e pare sia molto motivato ed entusiasta, desideroso di lanciarsi in questa nuova sfida. Dal 2002 fino alla nomina in Giunta è stato ingegnere capo della sezione staccata di Anas Foggia. Il suo profilo avrebbe letteralmente folgorato la sindaca Maria Aida Episcopo già in campagna elettorale. La sua nomina, però, sembra confermare come Foggia rientri in un disegno più ampio, su scala regionale.

Foggia sì, ma probabilmente bisognerà attendere gennaio, a giudicare dalle parole pronunciate in Consiglio comunale. Il primo a gettare il sasso nello stagno, durante il question time, è stato il consigliere Giuseppe Neviera del gruppo Misto. Per primo gli ha fatto i complimenti per l’incarico a Foggia. “Viva il lupo – ha risposto l’ingegnere – attendiamo l’ufficialità, e comunque. il messaggio è che avremo modo ancora di passare assieme diversi Consigli. Come consuetudine, a fine anno abbiamo un’intensa attività che riusciremo a portare a termine”.

Il consigliere Italo Carelli, a nome del Movimento 5 Stelle Bari, ha formulato l’augurio che “il lavoro che andrà a svolgere possa dare benefici alla Foggia perbene, fatta di brave persone, non solo quella che, purtroppo, negli ultimi anni, siamo stati costretti a conoscere, attraverso gesti sconsiderati da parte di amministratori locali, e soprattutto di una criminalità cattiva ed efferata”.

Ancora più accorato l’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia Antonio Ciaula che ha formulato un sincero in bocca al lupo al di là delle fisiologiche contrapposizioni politiche: “Auguriamo il meglio sia a lei che alla città di Foggia, perché sappiamo che, in ogni caso, lei può rappresentare un valore aggiunto per tutte quante le amministrazioni che avranno la fortuna di poterla annoverare al loro interno”.