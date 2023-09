L’ex sindaco di Napoli tifa per De Sabato: “Follia e passione per cambiare Foggia”

“Se vuoi pensare di cambiare Foggia o Napoli, devi essere un po’ folle e visionario”. È lo ‘stay foolish’ di Luigi de Magistris a spingere la candidatura a sindaco di Antonio De Sabato, “un’avventura difficile, ma che va fatta con passione ed entusiasmo”.

Doveva essere un classico comizio, una presentazione ufficiale alla presenza dell’ex sindaco di Napoli, il big che lo sostiene, ma solo a partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni è concessa la piazza per la campagna elettorale.

Il leader di Progetto Concittadino non si è arreso e ha cambiato formula, allestendo un salottino per una chiacchierata sotto il palazzo degli uffici statali, aperta e chiusa da Francesco Sassone, in arte Franz, e la sua chitarra.

“Sono qui per portare una testimonianza di come si può cambiare dal basso – spiega Luigi de Magistris ai microfoni di FoggiaToday - Quando io mi sono candidato a Napoli, nessuno credeva al cambiamento. Se non ci crede la gente e non ci credono i candidati nulla cambierà, perché dall’alto non viene. Ho percepito nella candidatura di Antonio De Sabato questa voglia di rompere un sistema e governare in maniera credibile e onesta Foggia”.

Il candidato sindaco civico promette di “rompere gli schemi”: “Vogliamo dimostrare che un altro modo di fare politica è possibile”. E il sistema “è tutto dall’altra parte”. Loro sono qui per scardinarlo.

In piazza, a un banchetto, si raccolgono le firme per la presentazione delle liste. Luigi de Magistris traccia l’identikit dei candidati ideali: persone oneste, autonome, libere e indipendenti, competenti, coraggiose, dedite al sacrificio e innamorate della propria città, che abbiano storie credibili. È queste la sua ricetta per Foggia. Dal palco, alla lista dei valori aggiunge passione e follia. “Se riuscite a fare una squadra con queste caratteristiche, mezzo percorso è già compiuto”.

Antonio De Sabato supera la prima prova: i foggiani si mettono all’ascolto. Tocca a lui oliare il meccanismo delle piazze, convincere i cittadini ad avvicinarsi, anche solo per curiosità, e “ritrovarsi comunità”.

Dopo aver inaugurato i Polis Lab a marzo, Luigi de Magistris accompagnerà in campagna elettorale il promotore di Progetto Concittadino e tutto il suo gruppo. Tornerà già il 28 settembre per la prima di ‘Odio l’indifferenza’ con Giulio Cavalli, nell’ambito del Polis Foggia Fest ideato dal candidato sindaco che annuncia comizi di quartiere e si ripromette, tra le altre cose, di riportare la musica in città.

A Foggia, proprio come a Napoli, ha incontrato gente sfiduciata, ma lui ci crede e suona la sveglia: “Se Foggia si riscatta, è un segnale per tutto il Mezzogiorno”. È una riscossa possibile, anche se il ‘metodo de Magistris’, avverte De Sabato, non è replicabile nel capoluogo dauno.

“Queste elezioni sono importanti - afferma l’ex magistrato che oggi guida ‘Unione Popolare’ - Credo che si giochi un pezzo di destino della Puglia, ma anche dell’immagine di un Mezzogiorno che è stanco di essere tenuto al guinzaglio, con i piedi sopra la testa e con la schiena spezzata. Io vorrei che da Foggia venisse fuori, lo dico da meridionale, una voglia di riscatto dal basso. Se non ci sarà vuol dire che la gente è veramente assuefatta e che anche i candidati che rappresentano la novità non sono riusciti a far scattare quella scintilla. Io a Napoli l’ho visto questo cambiamento, sembrava impossibile, all’inizio mi prendevano per pazzo”.

E il candidato civico con il cuore a sinistra Antonio De Sabato vuole “ribaltare un destino che altri hanno già scritto. Vogliono anestetizzare qualsiasi sussulto, ecco perché ha preso piede l’idea che non abbia senso impegnarsi”.

Da piazza Giordano partono bordate alle principali coalizioni, in particolare a quella di centrosinistra, nelle ore in cui non ha ancora ufficializzato la candidatura a sindaco: “Chi aveva l’onere e l’onore di rappresentare la città erano i grandi partiti, che avrebbero dovuto costruire una proposta credibile”.

La coalizione civica non è “anti politica – puntualizzerà de Magistris – Semmai, siamo l’espressione della crisi dei partiti”.

Arriva a emozionare il pubblico quando la memoria torna a settembre del 2014, l’anno in cui un 17enne del Rione Traiano, Davide Bifolco, venne ucciso da un carabiniere.

“Se ti votano, non è per stare nei salotti della città – sarà la morale consegnata al candidato sindaco - È per stare in quei luoghi in cui il confine tra disagio, disadattamento, devianza e crimine è un battito d’ali di farfalla: è là che si va a caccia di talenti, è là che tu puoi prendere un bambino o ragazzo di 14 anni, che non ha la conoscenza dell’alternativa tra bene e male, e fargli capire che invece della mitragliatrice e del coltello, può prendere la chitarra ed il violino”.