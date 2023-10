Fratelli d'Italia primo partito di centrodestra a Foggia. L'on. Bignami: "Percorso di rinnovamento positivo"

Per l'on. Galeazzo Bignami, commissario provinciale dei Fratelli d'Italia in provincia di Foggia, il risultato elettorale ottenuto dai meloniani alle Comunali del 22 e 23 ottobre, nonostante la sconfitta al primo turno del centrodestra e del candidato sindaco della coalizione Raffaele Di Mauro, "è la dimostrazione di quanto positivo sia stato il percorso di rinnovamento attuato dal partito in questi ultimi anni".

Il viceministro alle Infrastrutture gongola per i 7572 voti di lista pari all''11,3% e 8.437 di preferenza. Venti i candidati che hanno ottenuto preferenze a tre cifre, tra loro ci sono sette donne e, in due casi, si tratta delle candidate più suffragate tra tutte le candidature femminili della coalizione di centrodestra. "Il dato di Foggia è il più alto a livello pugliese se paragonato alle performance di Fratelli d’Italia in altri comuni capoluogo in cui, precedentemente, si è votato per le amministrative. Questi sono i fatti. L’analisi del voto deve basarsi sui dati forniti dall’aritmetica e i paragoni devono essere attinenti e non certo improvvidi".

Esattamente come nel 2019, i Fratelli d'Italia confermano tre consiglieri, ma questa volta tra i banchi di minoranza: Claudio Amorese, Concetta Soragnese e il più suffragato della lista, Maurizio Accettulli. Risultati ottimi anche per Salvatore De Martino e Valerio Vinelli.

E ancora, aggiunge Bignami, "così come, nella piena legittimità del commento ai dati, è sempre opportuno ricordare a sé stessi quanto davvero si sia contribuito alla costruzione di un percorso identitario nella individuazione di un candidato come Raffaele Di Mauro che rappresentava nobilmente e storicamente "il” centrodestra. Cosa che Fratelli d’Italia ha fatto senza rincorrere proposte estemporanee ed estranee al centrodestra che pure taluni, nei mesi scorsi, avevano avanzato. Gli stessi che, oggi, si addentrano in temerarie analisi del voto, armati di matita rossa e blu e che, paradossalmente, sono gli stessi che ieri capricciosamente minavano la compattezza della coalizione".

Il commissario provinciale dei meloniani conclude: "Nei prossimi giorni convocheremo una conferenza stampa nel corso della quale ricorderemo i tanti passaggi di questa campagna elettorale. La coerenza è un valore, l’opportunismo no”.