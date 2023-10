Calendiani e renziani puntano a due assessorati. Clemente: “Espicopo nostra intuizione”

Nel comitato di via Zuppetta, la tabella di scrutinio in formato gigante, compilata con il pennarello come si faceva una volta, rende l’idea degli sforzi profusi.

Nel rapporto di forza all’interno della coalizione, Tempi Nuovi per Foggia fa valere le 6783 preferenze (515 in più di Con Foggia): da questo punto di vista, è la terza lista del campo largo progressista.

La percentuale dell’8,33% (5.583 voti), invece, ne fa la quarta forza dopo Con, per 152 voti, ed è quella che rileva ai fini dell’assegnazione dei seggi. Ma per calendiani, socialisti, renziani e popolari non sembra una questione di lana caprina.

È comunque un “risultato eccezionale” e si dicono tutti “felicissimi”, a cominciare da Sergio Clemente, consigliere regionale di Azione. Sarà l’ex coordinatrice provinciale di Italia Viva, Rosa Cicolella, la delegata a trattare per conto della lista ai tavoli della coalizione.

Clemente, ai nostri microfoni, conferma che il centrosinistra aspetta la proclamazione della sindaca Marida Episcopo per aprire le interlocuzioni su Giunta e incarichi di sottogoverno. Considera “prematuro” parlare di assessorati: “Può darsi pure che ne siano due, non è detto che sia solo uno. Ma sono decisioni che deve prendere il partito, non sono io a dare indicazioni in tal senso”.

“Non rinunciamo alla nostra parte”, aggiunge il commissario provinciale di Azione, Matteo Iacovelli.

Le “attenzioni” dei promotori saranno rivolte anche ai non eletti, promette. “Il nostro obiettivo – puntualizzerà Clemente – è quello di tenere tutti dentro e valorizzare le persone che hanno profuso il loro impegno in questa campagna elettorale”.

Ma c'è una “chicca”: “Su mandato esplorativo del segretario provinciale e del segretario cittadino, mi sono recato a San Giovanni Rotondo, a marzo, ad un convegno dove era presente Marida Episcopo – racconta Clemente- Non ero relatore. Invitato da Gaetano Cusenza, la sera sono andato lì per parlare con Marida Episcopo di questa ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Foggia. Poi, quando il Movimento 5 Stelle l’ha individuata come candidata, non potevamo che gioire di questa scelta. Abbiamo avuto l’intuito, la proposizione è sicuramente del M5S”.

Come noto hanno chiesto deroghe ai rispettivi partiti per le alleanze, ora, però, arriva il test della governabilità: “Io credo che nessuno di noi – ha detto Clemente - si assumerà la responsabilità di creare difficoltà al sindaco”.