Patto tra Forza Italia e il movimento di Poli Bortone: in lista candidati di Io Sud

"Sarà Foggia il laboratorio politico della collaborazione tra Forza Italia e Io Sud". Lo annuncia il senatore Dario Damiani, vice commissario vicario di Forza Italia Puglia, partito del candidato sindaco del centrodestra unito Raffaele di Mauro, coordinatore provinciale.

Raggiunto l'accordo con il movimento fondato da Adriana Poli Bortone (recentemente chiamata a far parte della Consulta permanente dei ministri dell’Agricoltura istituita da Francesco Lollobrigida), in vista delle elezioni amministrative del 22 e 23 ottobre nel capoluogo dauno.

"Sulla base di tale accordo – spiega il senatore Damiani - Forza Italia ospiterà nella sua lista alcuni candidati del movimento Io Sud". Il partito punta a estendere al resto del territorio regionale la collaborazione. “È in via di definizione anche in altre realtà locali pugliesi”, spiega il vice commissario vicario, che ringrazia i vertici regionali del movimento e il coordinatore regionale Gioacchino Monterisi per la condivisione del nuovo progetto.

In provincia di Foggia, Io Sud è rappresentato dal segretario provinciale Mauro Mazza, dal segretario cittadino Francesco Paolo D'Ambrosio, e da Catia Loiacono, componente del direttivo regionale con delega alla Famiglia, già candidata nella lista di Forza Italia nel 2019, mentre in occasione delle consultazioni compariva nella lista di Fratelli d’Italia dove confluì il movimento.