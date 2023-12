La politica torna a guidare la città: si ricomincia a 31 mesi dall'ultima assise prima dello scioglimento

Giovedì 14 dicembre è una data storica per la città di Foggia. Trentuno mesi dopo (era il 24 maggio 2021 e in aula "per dovere" era presente soltanto il presidente del Consiglio comunale Lucio Ventura, atteso che due giorni prima era stato arrestato l'ex sindaco Franco Landella), tornerà a riunirsi il Consiglio comunale a partire dalle 9.30 nella sede di Corso Garibaldi 58.

Questo l’ordine del giorno della prima assise: si comincerà con la convalida degli eletti e le eventuali surroghe. Di sicuro Emanuele ed Amatore spalancheranno le porte che porta al ritorno tra i banchi dell'aula consiliare di Italo Pontone e Anna Rita Palmieri.

Nello Formica farà scattare 'nuovamente' il seggio a Francesco Salemme, il Cisky dei Tavola 28. L'emilianista Giulio De Santis consentirà ad Antonello Rizzi l'ingresso nell'assise comunale. Non dovrebbe spuntarla la linea di Mino Di Chiara, quindi l'ingresso in Consiglio comunale di Carmela Russo.

Al secondo punto all'ordine del giorno c'è il giuramento del sindaco, seguirà l'elezione del Presidente del Consiglio comunale, che salvo novità dell'ultima ora dovrebbe andare a Lia Azzarone. Poi ci sarà l'elezione del vicepresidente del Consiglio comunale.

Successivamente la comunicazione dei componenti della Giunta Comunale, l'elezione della commissione elettorale comunale e in ultimo la nomina della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.