Ritorno alle urne l'8 e il 9 giugno: Comunali ed Europee insieme, aumentati mandati ai sindaci

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si torna alle urne anche in provincia di Foggia: per rinnovare i Consigli comunali ed eleggere i sindaci dei comuni al voto. In quelle stesse date, in concomitanza con le Amministrative, si svolgeranno anche le elezioni Europee.

Per quanto riguarda i primi cittadini, non ci sarà nessun limite di mandato per i comuni inferiori a 5mila abitanti. Elevati da due a tre, i mandati consecutivi per i sindaci dei comuni da cinque a 15cimila abitanti.

Nel caso di presentazione di una sola lista, il quorum viene abbassato dal 50 al 40%, "per favorire il buon esito delle elezioni" ha spiegato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Verranno incrementati anche i gettoni di presenza per i rappresentanti e presidenti dei seggi elettorali.

Torneranno alle urne San Severo, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Torremaggiore (l'attuale Di Pumpo ha già annunciato che si ricandiderà). E poi ancora Apricena, dove domani 26 gennaio è prevista la presentazione del candidato sindaco della lista 'Uniti per Cambiare' di Antonio Potenza. E poi ancora Troia e Stornarella dei sindaci Leonardo Cavalieri e Massimo Colia. Ritorno alle urne per Biccari, Deliceto, Poggio Imperiale, Volturino, Castelnuovo della Daunia, Carlantino, Isole Tremiti, Volturara Appula e Celle di San Vito.