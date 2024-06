Elezioni Comunali 2024: diretta voto, affluenza, risultati di sindaco e liste in provincia di Foggia

Ore 14:00 - Iniziato lo scrutinio delle comunali

Sedici comuni della provincia di Foggia al voto per il rinnovo dei consigli comunali. L'affluenza media è stata del 63,28%, in lieve calo rispetto alla rilevazione della precedente tornata quando il dato si attestò sul 64,72%. La più alta percentuale è stata registrata alle Tremiti dove ha votato l'85,01% degli aventi diritto (in aumento dello 0,13%).

Per quanto riguarda i comuni sopra i 15mila abitanti, a Manfredonia ha votato il 58,24%. A San Giovanni Rotondo il 64,82%, a San Severo il 61,92% e infine a Torremaggiore il 69,63%.