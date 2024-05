Colia vs Fiorilli nel segno del '3': il sindaco chiede all'avversario un confronto all'americana

A Stornarella il candidato sindaco Massimo Colia va a caccia del terzo mandato consecutivo e prima ancora del responso delle urne, cerca un confronto pubblico con l'avversario di turno Pasquale Fiorilli, che invece ci riprova per la terza volta: la sfida 'Continuità e Futuro' contro 'Adesso Stornarella' si preannuncia tra le più interessanti in provincia di Foggia: "Ho chiesto al candidato Fiorilli un confronto pubblico diretto all'americana sugli argomenti trattati. Lo aspetto sul palco giovedì sera alle 20.30" fa sapere Colia:

"Il comizio di Pasquale Fiorilli di ieri sera ha portato alla ribalta temi già ampiamente discussi in precedenti occasioni. Per questo ho ritenuto necessario andare oltre le semplici dichiarazioni e risposte già fornite, avanzando una proposta inedita e di grande rilevanza per il dibattito politico locale. L'invito a un confronto pubblico diretto all'americana rappresenta una novità significativa nel panorama politico locale, un'opportunità per i cittadini di assistere a un dibattito aperto e trasparente, in cui entrambi avremo modo di esporre le proprie idee e rispondere alle domande in tempo reale. Ora attendo la risposta di Fiorilli".