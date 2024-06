Elezioni infuocate alle Tremiti. Lisci: "Mio avversario moralmente incompatibile". Calabrese: "Ho querelato"

Nelle ultime ore alle Isole Tremiti la campagna elettorale si è riaccesa, atteso che tra le chat dei tremitesi che l'8-9 giugno si recheranno alle urne per rinnovare il Consiglio comunale ed eleggere il nuovo sindaco, a un anno dalla prematura dipartita dell'ex primo cittadino Giuseppe Calabrese, sta girando una presunta sentenza di condanna di qualche tempo fa che riguarderebbe il candidato di Tremiti Nuovi Orizzonti, che sulla questione si è rivolto agli organi competenti.

"Cari concittadini, è con rammarico che ancora una volta devo difendermi da diffamazioni volte a screditare il mio nome, cosicché ho ritenuto doveroso a difesa della mia persona, sporgere querela presso gli organi competenti. Nel nostro paese le liste e tutti i candidati vengono esaminati attentamente da una commissione preposta che ne valuta l’ammissibilità. La fabbrica del fango, messa in moto contro di me non incrinerà il rapporto di fiducia e chiunque vorrà potrà chiedere delucidazioni sul mio operato. Come detto più volte e con orgoglio prendo le distanze da questo sistema che non ha mai fatto parte del mio modo di fare politica, né tanto meno dei miei amici candidati consiglieri. Tutte le nostre risorse, e i nostri sforzi si concentrano unicamente alla costruzione di un futuro di svolta per l’isola dopo anni bui e non ci faremo distogliere né oggi né mai da quella che noi riteniamo una politica dell’odio".

La replica dell'avversaria di turno, Annalisa Tisci, già vicesindaco delle Diomedee e rappresentante delle istituzioni locali di lungo corso, non si è fatta attendere: "Cari tremitesi, ancora una volta sentiamo parlare di calunnia in maniera del tutto inappropriata. Ingiusto è quando si scredita una persona in mancanza di documenti o prove a fondamento dei fatti. Vista la comprovata oggettività dell’argomento, non siamo noi ad essere ormai privi di credibilità e capacità rappresentativa. Cari concittadini, siamo di fronte ad una lampante incompatibilità morale con il pubblico esercizio e sono certa che di fronte a certi avvenimenti, la nostra comunità saprà decidere con coscienza. A pochissimi giorni dal voto, esortiamo ogni cittadino a non essere connivente nei confronti di azioni tanto deplorevoli. L’8 e il 9 giugno, tutti insieme facciamo vincere Tremiti".

Roberto Calabrese ha poi affidato a un post l'appello al voto agli oltre 400 aventi diritto al voto: "Qualche anno fa la politica era solo una materia da studiare. Poi è diventata un interessante spazio di riflessione e di partecipazione. Oggi la politica è diventata parte integrante della mia vita. Ho accettato di candidarmi a sindaco per il comune di isole Tremiti nella lista 'Tremiti Nuovi Orizzonti' affiancato e supportato da un gruppo di amici che oggi è la mia famiglia. È arrivato il tempo di aprire un nuovo ciclo di crescita e serenità per le Isole Tremiti fondato sul rispetto del territorio e della gente,sull’inclusione di persone e gruppi animati da sani valori ed idee positive,sulla promozione di competenze, talenti e qualità espressi in ogni campo della società. Affrontare sfide e impegnarmi per vincerle è ciò che ho scelto di fare per vivere appieno ogni giorno. Ho imparato a farlo con umiltà e orgoglio, visione e determinazione. Qualità che, ne sono certo, saranno utili ad ottenere il meglio per la crescita del nostro arcipelago. Tutto e solo per Tremiti. Mai ti userò e sempre ti rispetterò"