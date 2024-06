Fair play e qualche stoccata a San Severo: i quattro candidati vogliono una città attrattiva e più sicura

Ultime battute di una campagna elettorale perlopiù all’insegna del fair play a San Severo, troppo per qualcuno che avrebbe preferito qualche fremito in più, non abbastanza per chi, alla resa dei conti, sente di aver subito le stoccate finali. I confronti hanno aggiunto un po’ di pepe. Al netto di qualche schermaglia, non ci sono state grandi tensioni.

“Non mi sono divertita per niente”, ammette candidamente Rosa Caposiena, in corsa per la fascia tricolore, sostenuta dal suo partito, Forza Italia, dal Centrodestra Civico e dalla lista che reca il suo nome.

La definisce una campagna elettorale “molto anestetizzata”: “Hanno avuto tutti paura di essere diretti o di attaccare, naturalmente nei limiti della dialettica politica – racconta -. Evidentemente avevano timore dei contrattacchi. Mi hanno costretta ad una campagna elettorale dai toni noiosi, che ho cercato di tirare su negli ultimi giorni nei confronti a quattro”.

È stata una campagna elettorale “tranquilla” per Angelo Masucci, il candidato sindaco del campo largo. “Abbiamo lavorato sui temi, sui contenuti e, in più occasioni, abbiamo partecipato al confronto con gli altri candidati. Tutto sommato, ritengo che abbiamo mantenuto un ottimo livello di rispetto reciproco, che certamente gioverà a quella che è l'idea che poi i cittadini si fanno della politica”.

Anna Paola Giuliani, sostenuta da sei liste dell’area moderata di centrodestra come Udc, Popolari e Nuovo Psi, ha apprezzato particolarmente che ci siano stati ben tre momenti di confronto pubblico, da ultimo in piazza (organizzato da La Gazzetta di San Severo), con tanto di tifoserie: “Credo che questa sia già una cosa positiva. Hanno fatto sì che i candidati potessero rispondere alle domande rispetto a quello che ciascuno si propone di fare. Ognuno si è misurato con i propri programmi e il proprio elettorato”.

L’adrenalina non manca. È un clima particolare, “un misto tra fibrillazione ed entusiasmo, perché comunque le campagne elettorali regalano un entusiasmo che è difficile riprovare”.

La civica Lidya Colangelo, invece, si è sentita vittima degli ultimi assalti. “Mi sono sentita oggetto delle attenzioni degli altri candidati, due in particolare, Masucci e Caposiena, che anziché pensare alla loro campagna elettorale, hanno fatto video e post parlando di me, inceve che dei loro programmi”.

La campagna elettorale partita in “modo equilibrato e corretto”, poi sarebbe “degenerata con attacchi sul piano personale, colpendo in modo scorretto l’avversario, con uno scontro acceso nei confronti di chi, probabilmente, si riteneva essere il candidato più temibile”.

Nel secondo centro più popoloso al voto in questa tornata, non è tanto il numero delle liste a pesare sulle analisi, quanto l’elettorato di riferimento. E se Anna Paola Giuliani e Rosa Caposiena pescano più o meno dalla stessa area, il bacino di Lidya Colangelo è trasversale.

Rosa Caposiena, politico scafato di Forza Italia, per anni ha alzato le barricate in Consiglio comunale contrastando l’amministrazione uscente con una strenua opposizione che tutti le riconoscono. Affronta la campagna elettorale con la grinta di sempre. “L'elettorato partiva molto disorientato, ma credo che a fine campagna elettorale abbia ben compreso come mai ci siano state certe involuzioni, più che evoluzioni, e credo abbia iniziato a capire qual è la strada da intraprendere, che non è certamente quella di confermare l'amministrazione uscente”, afferma ai microfoni di FoggiaToday.

Sulla frammentazione del voto nel centrodestra diviso opera una netta distinzione tra i “due pezzi reali di centrodestra” e un’area che definisce “ibrida”: “La coalizione di Lidya Colangelo non è assolutamente da qualificare come centrodestra, considerato che ci sono pezzi importanti di centrosinistra, quindi non è paragonabile ai due pezzi reali di centrodestra, per quello che mi riguarda. Dunque, abbiamo tre tipi di aree: centrosinistra, misto e centrodestra”.

È certa che si vada al ballottaggio e questo perché soprattutto lei e le altre due candidate donne hanno cercato di “mettere in campo tutte le forze possibili per essere competitive. C'è stato un enorme sforzo per avvicinare elettorato e candidati – spiega Caposiena - e, personalmente, mi fregio di aver avvicinato anche professionisti di un certo calibro, nonostante siamo scesi in campo nettamente in ritardo, ma saranno quelli che faranno la differenza”.

Attrarre investimenti per creare lavoro e non far andare via i giovani è la sua priorità. “Due cose, unite, naturalmente, in maniera indissolubile, alla tutela della sicurezza e della legalità - aggiunge la candidata alla carica di sindaco -. Dobbiamo far tornare San Severo ad essere un polo attrattivo per tutto l'Alto Tavoliere, così come è sempre stata, e farlo attraverso l'attrazione di investimenti che servono per creare lavoro, lasciare i giovani nelle nostre terre, naturalmente con un occhio attento anche all'innovazione”.

Qualora eletta, promette di essere una sindaca “umana e saggia”. Vuole archiviare una volta per tutte l’esperienza del centrosinistra: “La città ha avuto un declino evidente. Probabilmente, le azioni che sono state portate avanti hanno avuto degli effetti collaterali talmente grandi che hanno portato la città ad un grande disagio. San Severo ha la necessità di cambiare totalmente registro e visione”.

E così, alla sicurezza e alla legalità abbina “operazioni di valorizzazione del territorio e di marketing territoriale. San Severo deve essere riconosciuta per le sue eccellenze – conclude la candidata sindaca azzurra - e non solo ed esclusivamente per le cose negative”.

Nel centrosinistra, o meglio, nel cosiddetto campo largo, si dicono abbastanza sereni. L’avvocato Angelo Masucci punta allo sviluppo e al rilancio del territorio. “La sfida più importante è rimettere al centro San Severo, recuperando il ruolo di capofila dell'Alto Tavoliere, anche facendo sintesi con i comuni limitrofi, per far ripartire non solo la città, ma tutto il territorio”.

Nella sua agenda, naturalmente, c’è anche il tema della sicurezza: “Bisogna lavorare per riuscire a portare il commissariato di San Severo a primo livello. È un obiettivo che si cerca di raggiungere da tanto tempo. Anche la nostra deputata di San Severo, Carla Giuliano, ha presentato molte interrogazioni e sollecitazioni, però, credo che l'Amministrazione e il sindaco su questo debbano fare un po’ la voce grossa”.

Secondo lui, non ci saranno i tempi supplementari. “Sono sicuro che ce la faremo al primo turno, perché abbiamo fatto delle scelte coraggiose in sede di chiusura della nostra coalizione. Abbiamo rifiutato delle liste e delle forze politiche per ragioni di coerenza e i voti che abbiamo perso con queste scelte sono sicuro che li recupereremo, perché i cittadini capiranno che abbiamo costruito un progetto non soltanto finalizzato alla vittoria, ma ad amministrare la città anche in futuro”.

Sente, insomma, di poter assicurare la governabilità. Il tema della continuità o discontinuità non lo appassiona. Considera un errore, in politica, "buttare a mare" quello che è stato realizzato dai predecessori di colore politico opposto, alla stregua di perpetuare, in caso di continuità, l'operato, che sia buono o meno.

"Io non ho questa difficoltà, perché non sono mai stato candidato, non ho mai avuto tessere di partito, sono un civico indipendente, ho una coalizione che ovviamente rispetto, però la mia idea è che le cose buone vadano proseguite e migliorate, anche nel caso di un colore politico diverso dal proprio. Così, al contrario, cose che non sono state fatte bene devono essere necessariamente abbandonate. Nella nostra coalizione - fa notare l'avvocato Masucci - ci sono forze politiche che erano all’opposizione rispetto all’attuale amministrazione, come il Movimento 5 Stelle, ma anche tanti candidati che si erano allontanati da questa amministrazione e sono rientrati nel nuovo progetto. Io parlo semplicemente di nuovo progetto, che non è discontinuità, però non è neanche continuità”.

Mantiene il suo solito aplomb Anna Paola Giuliani, figlia di un ex sindaco, Giuliano Giuliani. San Severo, per lei, 'ritornerà bellissima'.

“È fondamentale, e per quello che mi riguarda è stato un mantra, dire all'elettorato, senza tema di essere smentiti, che la cosa più importante è che non ci sono promesse da fare, ma impegni da sottoscrivere - afferma guardando a questi giorni di campagna elettorale - E, soprattutto, che non si ammanti di straordinarietà quello che è ordinario. Cioè, l'idea che all'elettore vada fatta una promessa già di per sé stride, sembra quasi un ossimoro. Nel pieno rispetto degli elettori, la gente che abbiamo incontrato, ha manifestato soprattutto voglia di ascolto. Se dovessi dire cosa porto a casa di questa campagna elettorale, è proprio l’ascolto: quello non è mancato, la gente vuole informarsi e vuole essere informata”.

I suoi impegni con l’elettorato “muovono da precise istanze di cittadini. Chiedono un'attenzione particolare al decoro urbano. Chiaramente, in una campagna elettorale, la gente, quando ti incontra, per prima cosa ti chiede quando verranno rifatte strade, marciapiedi, il potenziamento della pubblica illuminazione. Gli anziani ti chiedono luoghi di aggregazione, cioè hanno voglia di socialità".

Assicura un'attenzione particolare ai giovani. "Nei primi giorni, e questo dobbiamo avere il coraggio di dirlo ai cittadini, la prima cosa importante da fare è dialogare con la tecnostruttura, con i dipendenti, cominciare a mettere ordine nella macchina amministrativa e gettare le basi per quello che verrà, perché l'importante non è vincere, tra l’altro un termine che non mi piace quando parliamo di competizione elettorale, ma mettersi nelle condizioni di poterla governare una città e quindi di poterla amministrare".

Enfatizza il concetto di prendersi cura della città, "a partire proprio da quei cittadini delusi, rassegnati, che alle urne non si recheranno, perché tanta gente non si reca alle urne perché non ha fiducia nella politica".

Sulla spaccatura del centrodestra si assume le sue responsabilità perché “se non si riesce a dar il via un progetto sin dalle prime battute, le colpe sono ascrivibili un po' a tutti”.

"Il centrodestra, purtroppo, e sottolineo purtroppo, non è riuscito a far sintesi. Nonostante la mancata sintesi, non è venuto comunque meno il rispetto tra di noi. Non è mancato neanche il dialogo".

Per lei “ballottaggio sarà”, chi ci arriverà si vedrà. “Io faccio il tifo per il centrodestra, continuo ad essere grande tifosa di un centrodestra che sappia inaugurare una pagina nuova nel rispetto di tutti".

Non le interessa parlare di chi ha governato la città per 10 anni ed è arrivato a scadenza di mandato e dice basta allo scaricabarile sui predecessori. "Anziché guardare indietro, penso che un buon politico debba sempre avere lo sguardo proiettato al futuro. Il passato è storia”, conclude Anna Paola Giuliani.

Su Lidya Colangelo, partita con il suo progetto civico, hanno trovato in seconda battuta la convergenza anche Fratelli d’Italia e Lega. “Questa bella coalizione civica è stata oggetto di attenzione dei partiti, che hanno preferito appoggiare il progetto civico anziché ripiegare su uno dei candidati del centrodestra che, oggettivamente, non era ben visto dall'elettorato sanseverese - afferma la candidata a sindaco civica -. Quindi, i partiti del centrodestra, ma anche i partiti di centro, hanno fatto un'operazione veramente molto coraggiosa, perché hanno rotto tutti gli schemi, preferendo puntare sulla persona, piuttosto che sui soliti schemi di partito o su decisioni calate dall'alto”

È una coalizione civica “assolutamente trasversale": "Quando abbiamo presentato il progetto civico nel mese di dicembre 2023, abbiamo detto che eravamo aperti a ragionare con tutte le forze politiche che volevano il bene del territorio. Il progetto è stato scritto insieme da tutti gli esponenti di questa coalizione, a riprova del fatto che non è stata operata una scelta di opportunismo. Respingo assolutamente le accuse di motivazioni legate a vendette trasversali, ripieghi o quant'altro: tutti i membri della coalizione hanno scritto in maniera congiunta il progetto, quindi ci siamo trovati ad avere le stesse linee per la crescita di San Severo".

Sono tre i punti sui quali hanno fatto leva durante tutta la campagna elettorale: lo sviluppo economico di San Severo e l'inclusione sociale, quindi "la riorganizzazione del welfare cittadino, se tale si può definire quello degli ultimi 10 anni", e la sicurezza urbana, perché "la percezione dell'insicurezza da parte dei cittadini è notevole e siamo finiti sulle cronache nazionali per episodi che non hanno fatto assolutamente bene alla nostra città, quindi vogliamo che i cittadini tornino ad essere orgogliosi di vivere a San Severo”.

Si considera la vera alternativa. “Noi siamo l'unica coalizione che incarna il cambiamento - afferma Lidya Colangelo -, perché siamo volti nuovi, professionisti che già nella loro vita professionale e privata hanno dimostrato concretamente l'amore per la città. Non siamo figli d'arte, non siamo legati ai vecchi nomi della politica, né di destra né di sinistra, quindi né della vecchia amministrazione in carica né nomi dell'opposizione. Siamo professionisti impegnati nel tessuto sociale sanseverese che propongono l'unico cambiamento reale, gli altri sono rimpasti o vecchie riproposizioni con nomi nuovi".

La sua coalizione ha puntato soprattutto a recuperare gli astensionisti e i disillusi della politica. "Noi ci affidiamo al voto intelligente del cittadino che vota la persona e non il partito o la lista. Siamo persone conosciute nel tessuto sociale sanseverese e la gente ci vota non per una questione ideologica, ma per stima e di rispetto. Non temiamo i numeri delle liste o dei candidati degli altri, perché abbiamo il voto di opinione che la struttura non può offrire”.