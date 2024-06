Nella 'rossa' Torremaggiore l'avversaria di centrodestra vede il bicchiere mezzo pieno: "Ci rifaremo la prossima volta"

Margherita Di Pumpo non è riuscita ad impensierire come avrebbe voluto il riconfermato sindaco Emilio Di Pumpo. Appena un elettore su cinque ha dato fiducia alla sua proposta. Tuttavia, la candidata del centrodestra spaccato, vede il bicchiere mezzo pieno atteso che, spiega, "scendere in campo, tra l'altro in netto ritardo per motivi vari anche personali, è stata una scelta coraggiosa e consapevole fin dall'inizio".

Amministrative innegabilmente all'insegna del 'rosso' a Torremaggiore, dove la principale avversaria del primo cittadino, gli riconosce la capacità di aver saputo entrare nelle maglie di Torremaggiore: "Sapevamo di combattere contro una macchina che per cinque anni, potendolo fare e lasciandoglielo fare, aveva tessuto una ragnatela estesa su tutta la città".

Promette battaglia in Consiglio comunale: "La consapevolezza maturata, la fermezza raggiunta come coalizione ha comunque i suoi frutti: una opposizione netta, decisa, determinata per garantire i diritti a tutti e restringere i privilegi di quella che è ormai una lobby del "potere rosso". La vocazione di sinistra del paese resta confermata, ma è pur vero che il convogliare tante spinte l'ha anche inevitabilmente inficiata. Lavoreremo e non ci lasceremo sorprendere la prossima volta. È una promessa di riscatto a se stessi e al paese, l'altro paese, che comunque esiste e non può non essere rappresentata".