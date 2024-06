I numeri delle Comunali 2024: otto sindaci riconfermati, cinque volti nuovi e tre comuni al ballottaggio

Otto sindaci riconfermati, tre sfide ai supplementari, tre donne di cui due new entry, cinque volti nuovi in tutto: sono i numeri della Comunali 2024 dell'8-9 giugno in provincia di Foggia. Nei sedici comuni chiamati alle urne, hanno votato 105.119 su 166.196 aventi diritto, il 63,25%.

Il 3,43% delle schede elettorali, 878 per la precisione, sono risultate bianche. Le schede che le commissioni hanno ritenuto nulle sono state 2511, ventisette quelle contestate.

Tre comuni al ballottaggio

Nei comuni sopra i 15mila abitanti l'uscente Emilio Di Pumpo ha stravinto con il 70,12% dei consensi. assicurandosi ben 16 seggi su sedici. A San Giovanni Rotondo si riparte quasi da 0 a 0, atteso che Filippo Barbano sostenuto dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte ha ottenuto 104 consensi in più del primo cittadino uscente Michele Crisetti. Nulla da fare per la coalizione di centrodestra guidata da Floriana Natale.

A San Severo Angelo Pasquale Masucci si presenta al ballottaggio con in dote quasi 11.500 voti. La sfidante sarà Lidya Colangelo, che nella sfida interna al centrodestra ha avuto la meglio sulle avversarie Anna Paola Giuliani e Rosa Caposiena, A Manfredonia Ugo Galli tenterà la rimonta contro il più suffragato Domenico La Marca. Spettatori della partita saranno Antonio Tasso, l'ex parlamentare appoggiato dal cinquestelle e Vincenzo Di Stato, sostenuto dall'ex sindaco Gianni Rotice.

I sindaci riconfermati

Oltre ad Emilio Di Pumpo a Torremaggiore, ce l'hanno fatta per la quarta volta consecutiva i sindaci Antonio Potenza ad Apricena, che si è sbarazzato del 'Paese buono' di Alfonso Zuccarino con una percentuale del 65% (11 seggi a 5) e Maria Palma Giannini sindaca del comune più piccolo della Puglia, ovvero Celle di San Vito.

Ce l'hanno fatta anche gli uscenti Pasquale Bizzarro a Deliceto, che ha battuto l'ex vicesindaco di Foggia Francesco D'Emilio e Massimo Colia a Stornarella con un distacco di appena 70 preferenze. Brindano anche gli uscenti Graziano Coscia di Carlantino e Pasquale Zibisco a Volturara Appula, quest'ultimo si è riconfermato con il 75,09% dei consensi.

Vittoria in solitaria per Guerino De Luca, unico candidato sindaco a Castelnuovo della Daunia.

I volti nuovi

Tra i volti nuovi ci sono Francesco Caserta, nuovo sindaco di Troia, Annalisa Tisci per le Isole Tremiti, Giovanna Santacroce per Volturino, Antonio Beatrice per Biccari, che nel segno della continuità con Filippo Mignogna l'ha spuntata per 68 preferenze e Alessandro Liggieri a Poggio Imperiale.