Barbano presenta la nuova Giunta: cinque assessori, il vicesindaco è Michele Longo

Nella giornata di ieri 11 luglio il sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano, ha ufficializzato la Giunta comunale.

Al vicesindaco Michele Longo vanno l'Urbanistica, Erp, Demanio e usi civici, Agricoltura, Trasporti, Parcheggi e Toponomastica. A Maria Mangiacotti i Lavori Pubblici, Cimitero, Edilizia Scolastica, Infrastrutture Sportive, Arredo e decoro urbano e Viabilità. A Gennaro Tedesco il Turismo, la Cultura, Spettacolo, Commercio, Personale, Contenzioso e Bilancio. A Giovanni Scaramuzzi l'Ambiente, Parchi, Verde pubblico, Politiche energetiche e Sostenibilità. A Maria Stefania Siccardi le Politiche sociali, l'Istruzione, Integrazione Multiculturale, Volontariato e Associazionismo.

A mister preferenze Pasquale Chindamo, già assessore dell'esecutivo dell'ex sindaco Michele Crisetti, dovrebbe andare la Presidenza del Consiglio comunale.

"Auguri a tutti i neo assessori, sono certo che insieme riusciremo a fare bene, grazie per aver accettato la sfida. Un grande ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della coalizione che sicuramente saranno preziosi nel corso di questi anni e che da subito saranno coinvolti. Scegliere non è mai facile, per il bene della nostra città, soprattutto quando ci sono tante risorse da valorizzare" il commento del primo cittadino.