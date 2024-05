Meno di 150 abitanti ma quattro candidati sindaco: l’uscente Giannini vuole il quarto mandato

Le liste presentate erano cinque, ma una non è stata ammessa e sono diventate quattro: niente di strano, se non fossero i candidati di un comune che conta 147 abitanti, il più piccolo della Puglia.

Nel borgo di Celle di San Vito, enclave francoprovenzale, su carta, gli elettori sono 276, compresi gli italiani all’estero, ma nel 2019, tanto per farsi un’idea, votarono in 127.

Spulciando le liste, l’arcano è presto svelato: alcune sono infarcite di ‘forestieri’, e si tratterebbe perlopiù di appartenenti alle forze di polizia, posti in aspettativa speciale con assegno per tutta la durata della campagna elettorale.

Quella degli agenti candidati, soprattutto della polizia penitenziaria, non è più una novità da queste parti.

Alla fine, gli aspiranti sindaci e consiglieri sono in tutto 36, e potevano essere di più, se solo non fosse stata esclusa la lista Sovranisti per l’Italia.

Il ‘Patto per Celle’ dell’uscente Palma Maria Giannini, simbolo che l’accompagna dal 2014, e ‘Celle nel cuore’ dell’attuale consigliere comunale Mauro Ciullo sono le liste più cellesi; poi ci sono Lino Licursi, candidato sindaco di ‘Celle al Centro’ e Mario Gaspare Di Pippo sostenuto dalla lista Celle Domani.

Si ripresentano Maria Cavoto, Claudia Del Giudice, Maria Marchese, Leonardo Perrini, Fabio Romano nella lista della candidata sindaca Palma Maria Giannini e Salvatore De Benedictis nella lista Celle al Centro.

La maggior parte dei candidati della lista ‘Patto per Celle’ ha lavorato per anni con ruoli di assessore e consigliere, e questo, secondo la sindaca uscente, rappresenta “un elemento di garanzia”. Nel 2019, Palma Maria Giannini, che promette un’azione politica nel segno della continuità, ha vinto con 89 voti.

Nel programma elettorale della lista Celle al Centro si prospetta, invece, la creazione di un ‘polo di alta formazione manageriale e di innovazione tecnologica’ che ponga al centro l’ambiente. ‘Celle Domani’ si impegna, tra le altre cose, a garantire una postazione 118 medicalizzata. Celle nel Cuore pensa al completamento della pubblica illuminazione e al ripristino di quella esistente e alla creazione di percorsi a piedi e in bici ai fini turistici.

In un comune di 147 anime, i residenti di un condominio di una grande città, non si assiste a grosse contrapposizioni e, così, si lavora insieme per “il bene del paese”. Maggioranza e opposizione sono categorie piuttosto astratte.

Insomma, l’esito appare alquanto scontato e la sindaca che governa ininterrottamente dal 2009 sarebbe destinata a conservare la fascia tricolore e a tagliare, senza troppe difficoltà, il traguardo del quarto mandato consecutivo, opportunità concessa dalla recente abolizione del limite dei mandati nei piccoli comuni.