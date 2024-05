Elezioni Comunali 2024: liste e candidati a Volturara Appula

A Volturara Appula, a contendersi la fascia tricolore, anche questa volta, sono il sindaco uscente, Vincenzo Zibisco, e il suo predecessore, Leonardo Russo.

Nel 2019 a separarli sono stati solo 5 voti.

Sono tre le liste ammesse dalla Sottocommissione elettorale circondariale di Lucera. Oltre a ‘Tutti uniti per Volturara’ di Leonardo Russo e ‘Volturara nel Cuore’ di Vincenzo Zibisco, c’è una lista di ‘forestieri’, proprio come a Celle di San Vito, provenienti da una regione vicina. È L.C.M. Lista Civica Molise, candidata sindaca Michela Russo.

È stata ricusata, invece, la lista ‘Sovranisti per l’Italia’, in quanto quattro aspiranti consiglieri risultavano candidati in più di due comuni.

Di seguito i candidati alla carica di consigliere delle tre liste:

Tutti uniti per Volturara

Giuseppe Torretta

Michele Panaggio

Antonio Cilfone

Adriana Michelina Iavaglilio

Antonietta Montagano

Giovanna Tambascia

Giusy Delle Donne

Cristian Monaco

Michele De Francesco

Volturara nel Cuore

Maria Antonietta Antonelli

Antonio Carusillo

Maria Sanità Carusillo (detta Sania)

Maria Sanità Cifelli

Antonio Ianigro

Maria Sanità Lippari

Antonio Martino

Michele Pacifico

Leonardo Ricci

Danilo Russo

Lista Civica Molise