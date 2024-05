Elezioni Comunali 2024: liste e candidati a San Giovanni Rotondo

A San Giovanni Rotondo, l’uscente Michele Crisetti, arrivato a scadenza di mandato, impresa riuscita dagli anni 2000 in poi solo ad un predecessore di schieramento opposto (Luigi Pompilio), questa volta si ripresenta con cinque liste al seguito. Compongono la coalizione Partito Democratico, Italia Viva, Con San Giovanni Rotondo, Partito della Città e la civica ‘Avanti tutta!’.

Niente campo largo progressista. I Cinquestelle guidano la coalizione a supporto del candidato sindaco Filippo Barbano. Sono sei le liste che propongono ‘La sVolta giusta’: oltre al M5S, In… Formazione per San Giovanni Rotondo, SìAmo San Giovanni Rotondo, Sinistra in Comune per San Giovanni Rotondo, Cittadini Sangiovannesi e lista civica Insieme.

Sono ben otto, invece, le liste della candidata alla carica di sindaco del centrodestra Floriana Natale: corrono insieme Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc, e con loro sono presenti i simboli di Noi Moderati, Tempi Nuovi in Azione, Valore Italia, Sovranisti per l’Italia e Noi Ora.

Di seguito liste e candidati alla carica di consigliere comunale:

Candidato sindaco Michele Crisetti

Italia Viva



Giuseppe Miglionico

Lucia Mischitelli

Giuseppe Ventrella

Adelaide Clara Capuano

Daniela Canistro

Gennaro Puzzolante

Fabio Cappucci

Luisella Terlizzi

Rosanna D'Andrea

Antonio Lauriola

Nunzia Placentino

Monica Villani

Libera Maria Mansi

Lorenzo Fania

Letizia Pia Marino

Partito della Città



Barbano Federico

Cappucci Costanzo

Cassano Dino

Centra Michele

Crespo Tatiana

Dragano Saverio

Fini Rossella

Gjergji Arben

Impagliatelli Emanuela(detta Emma)

Mangiacotti Filomena Anna

Mangiacotti Giuseppe

Placentino Giuseppe

Preziuso Antonia

Puzzolante Rosanna

Sabatelli Orazio

Santucci Isabella

Partito Democratico



Francesco Cipriano

Antonio Colella

Delia Di Maggio

Bartolomeo Dragano

Mattea Dragano

Ivano Fania

Ivana Impagliatelli

Pia Longo

Giuseppe Longo

Matteo Masciale

Angela Riontino

Giovanni Russo

Paola Russo

Laura Santoro

Giuseppe Siena

Donato Vergura

Con San Giovanni Rotondo



Lucia Palladino

Deborah Vergura

Carmen Di Nonno

Concetta Luana Leggieri

Francescopio Malizia

Claudio Russo

Gennaro Natale

Artur Bregu (detto Arturo Bregu)

Nicodemo Mura (detto Demo Mura)

Cassano Giuseppe

Raffaele Gregorio

Giovanni Marino

Michele Savino

Antonio Carbonella

Elina Vasques

Antonio Emanuele Giuliani

Avanti Tutta!



Incoronata Cisternino

Maria Corcelli

Marika Di Monte

Daniela D'addetta

Ciro D'agruma

Michelantonio Fania

Giulia Maruzzi

Diego Palladino

Mariapia Patrizio

Alberto Pietroboni

Silvia Poli

Salvatore Ricciardi

Gian Luca Scarale

Rossana Scarale

Anna Rita Varrecchia

Ciro Verde

Candidato sindaco Floriana Natale

Forza Italia



Maria Carmela Aprile

Settimio Cappucci

Antonio Ciavarella

Antonella Coco

Angelo (Detto Gabriele) Cotugno

Nunzio De Fazio

Valeria Di Maggio

Salvatore Gaggiano

Giuseppe Lauriola

Michele Pio (Detto Michele) Lombardi

Domenico (Detto Mimmo) Longo

Antonio Merla

Antonietta (Detta Antonella) Nardella

Lucia Natale

Teresa Placentino

Antonio Stefanelli

Sovranisti per l'Italia



Saverio Siorini

Floriana Mangiacotti

Francesco Bisceglia

Gianluigi Di Maggio

Giovanni Melchionda

Mariaangela Padovano

Michelepio Placentino

Marianunziata Nardella

Archimede Napolitano

Giovanni Pomella

Felice Felix Urbano

Michele Russo

Leonardo Di Iorio

Daniele Ritrovato

Alessanra Cappucci

Danielapia Mischitelli

Unione di Centro



Carmelo (detto Massimo) Chiumento

Michele Bocci

Beniamino Centra

Pio Cocomazzi

Emanuela D'Alessandro

Doriana Ercolino

Piofrancesco Longo

Barbara Maffei

Filomena Lovecchio

Giorgio Pantaleo Mele

Luigi Miglionio

Davide Puzzolante

Francescalessandra Savino

Claudio Scarale

Liborio Pompilio

Gaia Barbano

Tempi Nuovi in Azione



Francesco Biancofiore

Brigida Cocomazzi

Giovanni Luca Cordone

Gaetano Cusenza

Giovanna De Santis

Donato Falcone

Arcangela Pia Ferro

Marco Antonio Giuliani

Nicola Pio Gorgoglione

Maria Grifa

Maria Lauciello

Marco Merla

Pier Francesco Mirarchi

Matteo Miscio

Stefania Soricelli

Antonio Tulino

Valore Italia



Marianna Pia Natale

Vincenzo Auritano

Mauro Cappucci

Luigi Carmone

Francesco Cavorsi

Raffaele D'apollo

Rossana Fania

Michelina Iacovelli

Monica Ianzano Cavallero

Ioana Camelia

Michele Longo

Nicola Mangiacotti

Aurelio Pasqua

Maria Urbano

Maria Vergura

Fratelli d’Italia



Salvatore Palladino

Nicola Morcavallo

Nicola Formica

Nicola Claudio Ciuffreda

Luigi Pio D'addetta

Mario Bianco

Vincenzo Rosiello

Giuseppe Ricciardi

Luigi Pellegrino

Vincenzo Frattarolo

Eliana Pia Savino

Daniela Marchesani

Giuseppina Catinella

Desiana Delli Muti

Anna Anzivino

Giada Impagliatelli

Noi Ora



Giovanni Russo

Antonio Ricco

Gianmarco Mischitelli

Anna Mancino

Giuseppe Cassano

Maria Sipontina Riccardi

Leonarda Prencipe

Anna Longo

Concetta Anna Maria Balacco

Nadia D'errico

Martina Tricarico

Bambina Ricci

Matteo Cocomazzi

Antonio Gorgoglione

Pio Placentino

Noi Moderati



Domenico Gemma

Daniela Di Cosmo

Antonio Pio Cappucci

Michele Turco

Giovanni Pio Battista

Antonio Longo

Mariella Ruberto

Domenico Palumbo

Emanuela Ferrara

Michele Simone

Francesca De Angelis

Antonio Accadia

Pietro D'addetta

Francesco Turi

Anna Rita Tancredi

Elisa Corcelli

Candidato sindaco Filippo Barbano

Insieme



Francesca Chianese

Francesco Cocola

Filippo Cocomazzi

Elena Concetta detta Elena De Troia

Giuseppe Alessandro detto Alessandro D'Addetta

Nunzia Dragano

Giuseppe Mangiacotti

Francesco Manzo

Antonio Mischitelli

Stefano Ciro Nardella

Leonarda Polignone

Antonia Detta Tonia Scala

Massimo Scarale

Libero Pio Tortorelli

Pasquale detto Lino Viscio

Annunziata Ritrovato

In… formazione per San Giovanni Rotondo



Pasquale Chindamo

Lorenzo Bertani

Filippo Cascavilla

Vanessa Ciavarella

Pietro Del Buono

Costanza Di Lella

Valeria Maria (detta Valeria) Grifa

Anna Pia Mangiacotti

Maria Mangiacotti

Margherita Pennelli

Ivan Matteo (detto Ivan) Piccoli

Giuliana Placentino

Matteo Pio Placentino

Vittorio Placentino

Rachele (detta Stefania) Tancredi

Giuseppe Tortorelli

Sinistra in Comune



Roberta Antini

Matteo Barbano

Marco Damiano Bisceglia

Gianluca Cafaro

Roberto Cappucci

Nicola Capuano

Maria Caringi

Michele Carriera

Michele Del Sordo

Mario Di Maggio

Michele Esposto

Marisa Mangiacotti

Mariassunta Marchesani

Angela Mimmo

Maria Poppa

Nicola Squarcella

Cittadini Sangiovannesi



Francesco Mangiacotti

Giuseppina Gravina

Emanuele Marcucci

Grazia Vergura

Saverio Dragano

Giovanni Patrone

Raffaella De Vita

Giulia Ercolino

Graziana Brocca

Vincenzo Tortorelli

Giuseppe Russo

Giovanni Longo

SìAmo San Giovanni Rotondo



Giorgia Piersigilli

Vincenzo Iovine

Vittoria Crisetti

Giovanni Turco

Rosvita Gentile

Annalisa Lorigos

Graziana Accadia

Sara Pirro

Michelangelo Spadone

Ilaria Blonna

Michele Impagniatiello

Francesca De Felice

Mauro Pio Ciavarella

Samuele Zichella

Lucia Capoccia

Nunzia Pia Placentino

MoVimento 5 Stelle