Elezioni Comunali 2024: liste e candidati a Celle di San Vito

Sono quattro i candidati alla carica di sindaco a Celle di San Vito: si tratta dell’uscente Palma Maria Giannini, pronta per il quarto mandato con la lista Patto per Celle (stesso simbolo dal 2014 in poi); Mauro Ciullo, oggi consigliere comunale (Celle nel Cuore); Lino Licursi con la lista Celle al Centro; Mario Gaspare Di Pippo con la lista Celle Domani.

Non è stata ammessa la lista Sovranisti per l’Italia.

Di seguito liste e candidati:

Patto per Celle

Michele Agriesti

Maria Cavoto

Giovanni D’Agrippino

Claudia Del Giudice

Maria Marchese

Leonardo Perrini

Fabio Romano

Michele Cavoto

Celle nel Cuore

Franco Bolognone

Giuseppe Tangi

Carmine Riccio

Tilde Giannini

Vito Aurelio D’Aloia

Gennarina Rondinella

Carmine Graniero

Celle al Centro

Salvatore De Benedictis

Michele Coretto

Luciano Mastrangelo

Carmine Antonio Mastrolitti

Giovanni Mazzei

Michele Folliero

Umberto Monticelli

Fabio Negro

Antonio Toro

Anna Vacca

Celle Domani