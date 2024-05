Elezioni Comunali 2024: liste e candidati a Castelnuovo della Daunia

A Castelnuovo della Daunia, dopo anni di divisioni, diverse esperienze amministrative si fondono in un unico progetto. Così, alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno è stata presentata una lista civica unitaria.

È ‘ProgettiAmo insieme Castenuovo’, unico simbolo sulla scheda. Il candidato alla carica di sindaco è Guerino De Luca, che dopo due mandati consecutivi chiede di nuovo la fiducia degli elettori. Dovrà vedersela solo con il quorum, pari a circa 500 votanti.

In caso di presentazione di un’unica lista, infatti, il numero dei votanti non deve essere inferitore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero Aire che non esercitano il diritto di voto) e la lista dovrà riportare un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti.

Di seguito i candidati alla carica di consigliere della lista ProgettiAmo insieme Castenuovo: