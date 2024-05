Elezioni Comunali 2024: liste e candidati a Carlantino

Sono tre le liste presentate a Carlantino. Come cinque anni fa, l’uscente Graziano Coscia, con lo stesso simbolo del 2019, ‘Cambiamo Carlantino', dovrà vedersela con il suo predecessore, Vito Guerrera, già sindaco dal 2000 al 2010 e dal 2015 al 2018, che guida la lista ‘Carlantino Democratica’.

E come in altri piccoli comuni italiani, compare la lista ‘Sovranisti per l’Italia’. Il candidato sindaco è Roberto Vinci. Dietro il soggetto politico c’è Saverio Siorini, segretario nazionale del movimento ‘L’Altra Italia’ che vive a San Giovanni Rotondo.



Daniela Cafano

Lucia Pia Coscia

Saverio Coscia

Pasqualino Genovese

Pietro Goduti

Marilinda Martucci

Salvatore Miranda

Emilio Perna

Angelo Pozzuto

Savastano Eugenio