Elezioni Comunali 2024: liste e candidati a Biccari

A Biccari sono due le liste presentate per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. Dopo 15 anni alla guida del paese, non si ricandida il sindaco uscente Gianfilippo Mignona, nonostante la recente abolizione del limite dei mandati per i piccoli comuni sotto i 5mila abitanti.

Il candidato sindaco nel segno della continuità è il suo assessore Antonio Beatrice con la lista ‘Biccari più!’.

Dovrà vedersela con l’attuale consigliere di opposizione Costantino Soccio, candidato della lista ‘Biccari per tutti’.

Ecco i candidati alla carica di consigliere comunale: