Colangelo vara la sua Giunta: alla vice Giuliani anche la Cultura, Spada presidente del Consiglio

Nel giorno della proclamazione degli eletti, il sindaco di San Severo Lidya Colangelo è pronto a varare la sua Giunta.

Il vice sindaco Anna Paola Giuliani avrà anche la delega alla Cultura, stesso incarico assessorile che aveva ricoperto nella città capoluogo.

Arrivano da Fratelli d’Italia Luciana De Lallo, assessore al Personale e alla Salute, e Bruno Savino, assessore ai Servizi Sociali.

Rosario Di Scioscio (Prima San Severo) è il nuovo assessore all’Ambiente, Verde e Festa Patronale.

A Pierluigi Marino (Insieme per San Severo) sono affidate le deleghe all’Urbanistica, Manutenzione degli edifici e Sicurezza.

L’assessore al Bilancio è Mario Marchese, in quota Popolari. Delega ai Lavori Pubblici e Cimitero per Amerigo Sponcichetti.

A presiedere il Consiglio comunale è Alessandra Spada.

Per effetto delle nomine, entreranno in Consiglio i primi dei non eletti nelle liste di Fratelli d’Italia, Prima San Severo, Insieme per San Severo e Popolari.

Il Consiglio comunale, per le liste collegate al sindaco Lidya Colangelo, sarà composto da Massimo Tavaglione, Grazia Casale, Leonardo Lallo, Daniela Vassallo e Luigi Nargiso (Fratelli d’Italia); Marianna Orlando, Armando Dell’Oglio e Ciro Carmine Pistillo (Prima San Severo); Alessandra Spada, Antonio Franciosi, Anna Mariani (Alternativa Civica); Alfredo Ciro Matarante, Ilaria D’Antuono, Loredana Florio (Insieme per San Severo); Alfredo Tardio (La Città che Vorrei).

Per le liste collegate al candidato sindaco Angelo Masucci, oltre al suo seggio, siederanno tra i banchi dell'opposizione Ciro Cataneo, Felice Carrabba (Pd); Leonardo Irmici e Anna Maria Damone (Con San Severo); Francesco Sderlenga (Senso Civico).

Un seggio spetta al candidato sindaco Rosa Caposiena. Al posto del candidato sindaco Anna Paola Giuliani entrerà Raffaella Vene (Popolari). E dalle sue liste arriva anche Fernando Ciliberti (Giuliani Sindaco).