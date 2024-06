San Giovanni festeggia la svolta, Barbano parla da sindaco: "Vittoria della colazione e di Conte"

"La vittoria dell'intera coalizione. Di Conte perché ci è stato più che vicino, e ha condiviso il progetto, l'idea di fare politica in maniera differente". Sono le prime parole di Filippo Barbano da neosindaco di San Giovanni Rotondo, dopo la vittoria al ballottaggio ai danni di Michele Crisetti, il primo a fargli gli auguri.

Per il neosindaco ha inizio una nuova fase per la città di San Pio: "Siamo nati in alternativa, in discontinuità con questa amministrazione. Volevamo un modo di fare politica tra la gente e in mezzo alla gente. Abbiamo realizzato un programma condiviso e partecipato".

Una squadra che vedrà tanti volti nuovi: "Gente nuova, dalla faccia pulita, onesta che ha sposato questo progetto. Il risultato c'è stato, ma è stato possibile grazie alla generosità di tutta la cittadinanza che ci è stata puntualmente vicino che ci ha fatto sentire l'orgoglio di aver messo su questa idea di spendersi a favore di questa città".

Il progetto di Barbano è quello di costruire una città nuova, simbolo di pace: "La prima delibera che faremo è quella relativa a San Giovanni Rotondo città della pace. Stiamo pensando a qualche iniziativa perché ci sia la fratellanza tra i popoli. In guerra non ci sono mai vincitori".