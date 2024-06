I corridoi del Comune trasformati in un banchetto: così sindaco e dipendenti festeggiano la vittoria

A Torremaggiore la vittoria di Emilio Di Pumpo è stata schiacciante: è sindaco per la seconda volta.

Tuttavia la principale avversaria, che ha lo stesso cognome del primo cittadino, ovvero Margherita Di Pumpo, insieme ad Anna Lamedica, Francesco Garofalo e alle forze politiche Liberamente Torremaggiore, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Per Torremaggiore, non sembrano averne risentito in termini di concentrazione, atteso che, attraverso una nota stampa, hanno evidenziato come il sindaco abbia un tantino esagerato nella modalità dei festeggiamenti.

Non è passato inosservato il post con cui, con tanto di faccine e simboli, è stata resa pubblica una serata trascorsa, pare, tra i corridoi vicini agli uffici del comando della Polizia Locale e della Protezione Civile, presso il Municipio, in cui dipendenti e cittadini, si mostrano sorridenti in una foto-selfie, che uno dei partecipanti avrebbe pubblicato finanche su Facebook: "Il sindaco abbia rispetto degli uffici comunali che non sono luoghi deputati a banchetti post elettorali”.

Una tavolata suppergiù di tre metri e una dozzina di persone, con il sindaco che sorride e mostra il segno della vittoria: questa l'immagine che sta facendo il giro delle chat dei torremaggioresi, rispetto alla quale gli avversari fanno notare l'utilizzo improprio della sede municipale: "Se l’euforia e la goliardia sono espressioni condivisibili in un quadro di festeggiamenti post elezioni, non vale lo stesso principio per l’uso, decisamente improprio nella fattispecie, di strutture pubbliche che sono solo ed esclusivamente a disposizione dei cittadini e che devono essere fruite per lo svolgimento di servizi. A richiamo del Codice di Comportamento, proprio di ogni pubblico amministratore, anche a livello di pubblicazione sui social, invitiamo il sindaco e gli agenti ad un maggiore rispetto della funzione degli spazi dedicati agli uffici pubblici” affermano i consiglieri comunali di minoranza Margherita Di Pumpo, Anna Lamedica, Francesco Garofalo