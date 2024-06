Clima effervescente ad Apricena, accuse di "balle" e "calunnie" all'ordine del giorno

Asfaltato da un plebiscitario 71,5% nel 2019, il centrosinistra questa volta se la gioca ad Apricena, più combattivo e convinto che la partita sia del tutto aperta.

L’imprenditore Alfonso Zuccarino sta dando filo da torcere all’uscente Antonio Potenza, che però non teme rivali.

Bugie, fake news e finanche balle sono le parole ricorrenti di una campagna elettorale alquanto effervescente.

Il candidato sindaco della lista civica ‘Il buon paese’ era partito in quarta segnalando i pesanti rilievi della Corte dei Conti, poi ha scovato la foto del progetto dell’ospedale di Treviso che Antonio Potenza aveva utilizzato per annunciare l’interesse manifestato dal Gruppo Salatto ad investire in una cittadella sanitaria funzionale principalmente alla riabilitazione.

“Non stiamo promettendo nulla”, ha chiarito in un pubblico comizio il sindaco per smontare la polemica su “una fotografia esemplificativa”.

Potenza addebita sistematicamente all’avversario errori e inesattezze, ma anche offese e calunnie: “Si sta cercando di arrivare ad uno scontro anche fisico, di questo siamo tutti preoccupati e abbiamo allertato già da qualche settimana le istituzioni e le forze dell’ordine”.

Dal canto suo, Zuccarino vuole scardinare presunte bufale e il “populismo imperversato in questi anni”. Il Comitato No Fanghi si è schierato dalla sua parte.

Italia Viva si divide, invece, tra un candidato e l’altro: Matteo Viggiani, responsabile locale del partito, sostiene la lista ‘Uniti per cambiare’ e una parte dei tesserati e simpatizzanti, non riconoscendosi in questa indicazione, ha fondato un nuovo circolo che appoggia Zuccarino.

Anche una fronda di dissidenti di Fratelli d’Italia avrebbe scelto ‘Il buon paese’. Si vociferava che fosse una corrente vicina alla senatrice Anna Maria Fallucchi, ma lei si sta tenendo lontano dalle Amministrative e pare sia ascrivibile ad altra componente.

Dalla stessa area, la civica di Zuccarino ha imbarcato anche ‘Indipendenza!’. Sabato scorso, in città è arrivato il fondatore Gianni Alemanno, a sostengo del candidato consigliere in quota al suo movimento, Romualdo Guerriero.

Al di là dei rispettivi supporter, ci sono ancora gli indecisi da convincere. Fanghi, discariche, impianti e investimenti sono i temi caldi della campagna elettorale.

Potenza: "Mi fido dell'intelligenza degli apricenesi"

Si dice “tranquillissimo” ai microfoni di FoggiaToday Antonio Potenza: “Mi fido dei miei compaesani. Poi, tra l’altro, stanno facendo una brutta campagna elettorale, e sono dispiaciuto, perché io sono comunque il sindaco in carica e non posso alzare i toni al livello che stanno utilizzando gli altri, che non hanno niente da perdere. Quando indossi la fascia tricolore devi sottostare a stringenti regole scritte e non scritte. Loro fanno solo rumore. Va bene la dialettica politica, però, quando poi si scende a un livello troppo basso non va bene. I cittadini sono moderati, non sono esagitati”.

Solo oggi ha lanciato l’ultimo appello ad abbassare i toni. È sicuro del fatto suo e le piazze a confronto lo lasciano ben sperare. “I numeri sono abbastanza chiari e, soprattutto, mi fido ciecamente dell'intelligenza degli apricenesi che non vogliono sicuramente fare salti nel buio. Questo è il mio pensiero, poi, ovviamente, il popolo è sempre sovrano e lo rispettiamo, ma siamo fiduciosi, perché i cittadini apricenesi sono orgogliosi di quello che abbiamo fatto”.

Il sindaco getta ombre sugli avversari, facendo riferimento a esposti del passato che sarebbero stati riproposti recentemente, senza scendere, però, nei dettagli: “Ci sono cose molto particolari che abbiamo portato all'attenzione delle forze dell'ordine, della Prefettura e della Questura. Ci sono delle anomalie che abbiamo già segnalato tempestivamente. Un’istituzione deve essere sempre messa in protezione, al di là della politica, rispetto a quelle famose zone grigie, termine che spesso utilizza il prefetto. Dobbiamo tenere lontano da potenziali infiltrazioni criminali l’amministrazione”.

Antonio Potenza ha lanciato il guanto di sfida, chiedendo un dibattito pubblico al suo avversario. “Non hanno argomenti, ho chiesto un confronto, ma non me lo hanno concesso. La democrazia si abbevera di confronti, di dialogo, di idee, di trasparenza, ma non mi è stata data questa possibilità”.

Ridimensiona i rilievi della Corte dei Conti. “Non è una sentenza, è una deliberazione con degli accorgimenti. Erano dei rilievi di natura tecnica, su tre punti di cui uno riguardava l’interpretazione della norma che è stata superata con l’approvazione dal consuntivo di quest'anno. Poi, c'è un problema atavico sugli espropri che non riusciamo a quantificare, ma questi problemi non li ho creati io, me li hanno lasciati. Infine, noi utilizziamo spesso l’anticipazione di cassa, perché abbiamo un sacco di opere pubbliche e se non anticipi non puoi fare la rendicontazione. Quindi, i Comuni che fanno opere pubbliche sono obbligati a fare questo tipo di attività”.

Antonio Potenza, tre volte sindaco, promette “una piscina comunale, una cittadella sanitaria, un’area concerti, altre attività industriali che hanno già chiesto di realizzare nuovi posti di lavoro, l'apertura della casa di riposo per anziani, servizi da migliorare”.

Il progetto esecutivo della piscina comunale, cavallo di battaglia della sua amministrazione, rallentato dal Covid, è pronto: “Lo cantierizziamo nei prossimi mesi”. Anche la casa di riposo è ultimata. “Stiamo aspettando le ultime autorizzazioni - ha fatto sapere - ci andranno a lavorare 30 persone”.

All’avversario risponde che finora sono stare assunte più di 100 persone grazie ai concorsi banditi dalla sua amministrazione, perché altri enti hanno attinto alle graduatorie.

Zuccarino: "Abbiamo tante chance di vincere"

Deciso “a marcare la differenza tra chi si candida nell’interesse di Apricena e chi lo fa per tutelare gli interessi di pochi” Alfonso Zuccarino. “In quattro mesi abbiamo stravolto il paese – dichiara a FoggiaToday - C'è un consenso che non ci aspettavamo”.

E se quattro mesi fa, quando ha deciso di scendere in campo, poteva considerarla un’impresa ardua, oggi la vede una sfida alla portata. “Abbiamo tante chance di vincere. La gente ci ferma contenta, perché vuole vedere facce nuove. C'è un bel riscontro”.

La lista Il Buon Paese ha fatto proseliti e ha raggiunto risultati inaspettati in termini di partecipazione, condivisione ed entusiasmo. Ha già fatto sapere che presenterà alle Regionali un candidato “autorevole, già individuato e già disponibile, che avrà chance di essere eletto”.

La città, in questi anni, osserva Zuccarino, “ha avuto tante possibilità di finanziamento che prima nessuno aveva mai avuto: dai finanziamenti regionali a quelli del Pnrr ed europei. Insomma, di tutto e di più, e sono stati fatti tanti lavori pubblici, ma poco per la stragrande maggioranza degli apricenesi, perché il reddito pro capite si è abbassato, i giovani sono costretti ad andarsene. Dalle opere pubbliche ha tratto solo un vantaggio di visibilità il sindaco, nient'altro. Io faccio ò'imprenditore, non ho mai fatto politica, c’è una bella differenza tra parole e fatti”.

Promette il suo impegno per una città più unita. “Adesso c'è un paese diviso: qualcuno lavora solo per i suoi, invece l’istituzione dovrebbe pensare a tutti i cittadini”.

Per 20 anni è stato presidente della Pro Loco, ha portato in serie D l'Apricena Calcio e nel 2001, lo ricorda con un pizzico di orgoglio, ha acquisito anche il Foggia Calcio.

Il lavoro per lui è una priorità, anche per riportare a casa tanti giovani. “Abbiamo un’agricoltura potenzialmente fortissima e abbiamo le cave, ma la pietra viene venduta come pietra di Trani perché i tranesi ci hanno saputo fare di più, nonostante i nostri industriali del marmo non abbiano paura di nessuno. Dobbiamo fare rete con Massa Carrara, per far sì che ci conoscano realmente come secondo bacino estrattivo”.

Additato come un avvelenatore di pozzi, rispedisce al mittente le accuse: “Nella mia vita non ho mai fatto una causa. Io e gran parte del paese siamo preoccupati per quello che ha scritto la Corte dei Conti e per il progetto di un impianto di trattamento fanghi nella zona industriale. Queste non sono calunnie, sono dati di fatto. Non ci interessa calunniare nessuno. Sentite i suoi comizi, e vedete chi calunnia”.

Non si sottrae ad un confronto pubblico sui rilievi della Corte dei Conti e sull'impianto fanghi. "Non ho avuto mai problemi a farlo. Il problema è che lui dice troppe bugie, e con una persona che ne dice tante non è serio un confronto, non serve farlo. Cinque anni fa, in un comizio ha promesso 130 posti di lavoro e se n’è visto qualcuno solo nei vigili urbani e al Comune. Quest'anno ha detto che Potito Salatto avrebbe portato 100 posti di lavoro, ma in realtà Potito Salatto, che ho incontrato la settimana scorsa insieme ad altra gente, ha detto che se anche dovesse spostare un domani una struttura sanitaria, dovrebbe trasferire le persone che già lavorano nella struttura sanitaria, ed è un discorso da qui a 5 o 6 anni, quindi col sindaco non ha nulla a che vedere. Sono tutte truffe elettorali. Io faccio impresa, non mi interessano le chiacchiere. Posso dire che mi posso adoperare in tutti i modi per portare un'azienda, ma non posso garantire posti. Poi c'è un'altra cosa: in paese ci conoscono, conoscono lui e conoscono me, e ci conoscono anche molto bene”.

Ed è per questo che è convinto al 100% che sceglieranno lui e la squadra: “Siamo persone perbene”.