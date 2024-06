"Un sindaco assistente sociale" a Manfredonia. La Marca: "C'è da ricostruire una città"

Non nasconde la soddisfazione Domenico La Marca, che anche al ballottaggio conferma la superiorità nei consensi vincendo il ballottaggio con la coalizione guidata da Pd e Con, contro il candidato del centrodestra Ugo Galli.

"Un dato che mi fa capire che la gente ha riconfermato la fiducia dataci nel primo turno", le sue prime parole a caldo. Il nuovo sindaco è atteso da una sfida importante, dopo anni piuttosto bui per la città sipontina.

Il "sindaco assistente sociale", come si è autodefinito, è convinto che un futuro migliore per Manfredonia sia possibile, a patto che si recuperi il concetto di comunità e si persegua il suo bene e non quello dei singoli.