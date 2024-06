Clima incandescente a Stornarella: danneggiata l’auto di un sostenitore del sindaco uscente

Clima incandescente a Stornarella, segnato nelle ultime ore da un episodio spiacevole che sarebbe riconducibile alla campagna elettorale.

A renderlo noto è stata la lista ‘Adesso Stornarella’. La civica del candidato sindaco Pasquale Fiorilli ha espresso solidarietà per “l’attacco vile” ai danni dell’auto di un sostenitore di ‘Continuità e Futuro’, la lista del sindaco uscente, Massimo Colia.

“La dialettica politica, alla base di ogni società democratica, non può sfociare in violenza”, scrive nel suo messaggio di ferma condanna il gruppo di opposizione.

A quanto si apprende, l’auto parcheggiata sarebbe stata colpita con una pietra che ha infranto un vetro. Il proprietario, poco prima, avrebbe avuto una discussione con un giovane durante un comizio.

Dalla piazza virtuale, la lista ‘Adesso Stornarella’ rispedisce al mittente “ogni forma di strumentalizzazione tesa a ricondurre l'accaduto di questa notte a chi, con grande senso di responsabilità aveva messo in guardia tutti, ribadendolo più volte dal palco, di abbassare i toni e di rispettare le ragioni altrui”.

I competitor sono due e non è difficile immaginare a chi sia indirizzata la postilla. Gli avversari, dal canto loro, si sono limitati a esprimere solidarietà per il “vergognoso danneggiamento” dell'auto subito dal loro sostenitore. “Il dibattito politico, fondamentale in ogni democrazia, non deve mai degenerare in violenza – scrivono dalla lista ‘Continuità e Futuro’ - Per il resto, preferiamo non aggiungere altro e lasciare ad ogni singolo cittadino il giudizio su quanto accaduto”.

L’aria si fa pesante e gli animi sempre più accesi. Dal palco i candidati scoccano strali avvelenati, si scambiano invettive e accuse. Unanime la condanna in paese, dove si conoscono tutti, per una brutta pagina di politica.