A San Giovanni Rotondo il M5S sfida il PD al ballottaggio: Barbano si gioca la carta Giuseppe Conte

L’ex premier Giuseppe Conte sarà nella sua San Giovanni Rotondo per chiudere la campagna elettorale di Filippo Barbano, l’appuntamento è per venerdì 21 giugno, alle 21.30, nella centralissima Piazza dei Martiri. Un appuntamento attesissimo dalla coalizione formata dal MoVimento 5 Stelle, In…formazione, Cittadini Sangiovannesi, SiAmo San Giovanni Rotondo, Sinistra in Comune e Insieme.

Conte ha aperto la campagna elettorale di Barbano e del progetto civico la Svolta Giusta che ha ottenuto, al primo turno, la maggioranza dei voti, totalizzando il 36,94%. Al ballottaggio, domenica 23 e lunedì 24 giugno, se la vedrà con il primo cittadino uscente sostenuto dal Partito Democratico, Michele Crisetti.

"Siamo ad un passo dal cambiamento, quello di domenica e lunedì è un appuntamento storico per tutti i cittadini di San Giovanni Rotondo, abbiamo la possibilità di rinnovare tutta la classe politica della nostra città. Con noi abbiamo l’impegno e l’amore per la nostra Comunità di Giuseppe Conte, che, fin da subito, ha sposato il nostro progetto" afferma il candidato Filippo Barbano.

"Venerdì sarà con noi per parlare agli elettori, alle cittadine e ai cittadini di quello che faremo per la città, del cambio di passo di cui ha bisogno. Da premier ci è stato molto vicino e continuerà a farlo anche quando amministreremo, lo faremo con lo spirito di servizio giusto, con la forza delle idee e con la serietà che ci contraddistingue. Sarà un momento importante, per centrare un obiettivo importantissimo"