A Manfredonia i candidati sindaci non si fanno male: primo round low profile e senza colpi bassi

Poco mare, più pianificazione, ricognizioni e fondazioni. L’analisi alla moviola del primo confronto consente ai quattro candidati alla carica di sindaco di Manfredonia di prendere le misure e schiarisce le idee, ma rivela anche qualche lacuna da colmare.

La parola d’ordine di Antonio Tasso, sostenuto da AgiAmo, Movimento 5 Stelle, Sipontum, Antonio Tasso sindaco e Noi Siamo Manfredonia, è discontinuità: “Siamo l’unico soggetto a poterla predicare”.

Il tratto distintivo della proposta di Ugo Galli, candidato della coalizione composta da Forza Italia, Forza Manfredonia, Fratelli d’Italia, Generazione Viva, Ugo Galli sindaco, Città Protagonista e Manfredonia al Centro, è la competenza: “Intendiamo assicurare efficienza, innovazione economica e politiche giovanili, attraverso un processo partecipativo”.

Vincenzo Di Staso che riunisce Chiamami per nome, Strada Facendo e Udc, si propone come “l’avvocato di fiducia di Manfredonia” e chiede ai cittadini di conferirgli l’incarico.

Domenico La Marca, candidato del centrosinistra sostenuto da Pd, Progetto Popolare, Molo21, Con, La Marca sindaco e Manfredonia Civica, punta soprattutto sugli spazi sociali di aggregazione e vuole ridare dignità alle istituzioni perché Manfredonia possa tornare ad essere comunità (“la città non ha più bisogno di politicanti, di ambasciatori, ma di testimoni”).

Il garbo li accomuna e contribuisce a restituire serenità al clima.

L’ansia da prestazione, probabilmente, ha giocato un brutto scherzo ai favoriti, o presunti tali. La struttura del format ha consentito comunque un po’ a tutti di recuperare terreno.

Il tempo è tiranno e la coperta è corta in un Comune sottoposto al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, dove non si possono fare roboanti promesse.

Il dibattito organizzato da IlSipontino.net e FoggiaReporter con la partecipazione di altre testate della provincia, compresa FoggiaToday, ha riempito l’arena del porto turistico Marina del Gargano. Tanti anche i candidati alla carica di consigliere di tutti gli schieramenti presenti in mezzo al pubblico.

La claque più ‘rumorosa’ è stata forse quella di Vincenzo Di Staso, capeggiata dall’ex sindaco Gianni Rotice.

Si parte da microcriminalità, rifiuti e promozione del lavoro.

La microcriminalità si affronta con la prevenzione per Domenico La Marca, che negli spazi educativi di aggregazione giovanile individua la soluzione a diversi problemi.

Tasso si gioca la carta delle interlocuzioni con gli ambienti romani e vede Manfredonia come “la terra dei turismi”.

Galli vuole coinvolgere i giovani nell’azione amministrativa.

Tutti d’accordo sulla necessità di non abbassare la guardia sul progetto del mega deposito e gasdotto di Energas, tema introdotto dalla nostra testata insieme alla bonifica dell’area ex Enichem.

Perentorio Di Staso, convinto che il Comune sia chiamato a interessarsi molto più che in passato di quelle aree: “L’Eni deve farsene una ragione, se non vuole bonificare quei siti si faccia da parte, o si nomini un commissario”.

Conviene con lui Tasso: “Quelle zone non devono essere toccate fino a quando non verranno bonificate in maniera completa ed esaustiva”. Per l’ex parlamentare Energas non si farà, perché ormai è “passata di moda”. E solo qualche giorno fa, comunica, ha attivato ulteriori interlocuzioni ministeriali.

Galli ha ricordato come penda un ricorso innanzi al Consiglio di Stato, la cui udienza si celebrerà il 3 luglio: “Confidiamo che possa rovesciare la pronuncia di primo grado anche per impedire che l’autorità ministeriale, eventualmente, assuma decisioni favorevoli rispetto all’insediamento”.

Pronto a chiedere un commissario per l’area ex Enichem anche La Marca: “Dobbiamo smetterla con questo gioco tutto italiano in cui il controllato fa pure il controllore”.

Il tema della valorizzazione del litorale sud, da Siponto a Ippocampo, è particolarmente sentito dal pubblico.

“Dobbiamo innanzitutto garantire i servizi”, ha osservato Di Staso, che pensa a depuratori e reti idriche da sbloccare. Siponto è uno dei suoi luoghi del cuore.

La Marca immagina una riviera Sud come la Riviera romagnola: “Dobbiamo connettere questo territorio al Comune, completare le opere di urbanizzazione e rivedere il progetto di illuminazione. Assicurare i servizi diventa fondamentale”. Vive a Siponto e vuole rimettere al centro la pineta, creare eventi che possano attrarre turisti e magari un museo del territorio.

Tasso ricorda la Siponto degli anni 70, le serate di Renzo Arbore e del gruppo della Taverna del Gufo. “La riviera Sud è l’unico posto dove possiamo svilupparci, perché a Nord siamo bloccati, quelle coste sono di Monte Sant’Angelo – ha ricordato - Bisogna bonificare il Candelaro e quelle schifezze che vanno nel nostro mare. Quanti scarichi ci sono nel Candelaro? Come Amministrazione comunale bisogna andare a pressare su quegli enti che hanno titolarità”. E qui è schizzato ‘l’applausometro’.

Galli, oltre ad un assessorato dedicato, pensa alla creazione di una fondazione culturale che pianifichi gli eventi ed eviti l’improvvisazione. Per lui, sarebbe sufficiente pianificare una decina di eventi l’anno per rilanciare l’economia, non solo turistica. Sempre in materia di turismo, pensa ad un percorso tra i musei e a restituire dignità all’info point nella piazzetta Mercato.

In tema di grandi eventi, a parlare di fondazione culturale questa volta è Di Staso. La Marca, invece, si concentra sulla programmazione e per attingere fondi guarda al Distretto Urbanistico del Commercio e alla tassa di soggiorno. Fondamentale la pianificazione anche per Ugo Galli che ripropone la fondazione in partecipazione, senza maggiori oneri a carico del Comune, con “il coinvolgimento delle migliori risorse della città”.

Tasso è del settore e sogna di portare “eventi strabilianti” a Manfredonia. In qualità di dirigente di una federazione sportiva, è uno dei tre responsabili dei prossimi campionati master di tennis tavolo che si terranno a Roma dal 6 al 14 luglio. “Tradotto in cifre, 6200 atleti provenienti dai cinque continenti e oltre 120mila presenze da gestire”.

La Marca vuole mettere su “uno squadrone capace di creare occasioni per trasformare le idee dei giovani in realtà e, semmai, in impresa”.

A giocarsela meglio, forse è stato Antonio Tasso. Al termine del confronto, un pubblico attento, in religioso silenzio, ne vorrebbe ancora, segno che la formula ha funzionato. Il pronostico più gettonato è il ballottaggio, senza escludere diverse opzioni.