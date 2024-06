Masucci fa arrabbiare Anna Paola Giuliani: "Noi spacciatori di slogan? Scorretto e inopportuno"

Il candidato sindaco del centrosinistra di San Severo, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, fa arrabbiare una delle tre avversarie alla guida della città dei campanili, ovvero l'ex assessore alla Cultura del Comune di Foggia, Anna Paola Giuliani: "Tenta di essere simpatico all'elettorato puntando sull'ironia con un tentativo piuttosto maldestro, che poco si addice a chi intende rappresentare le istituzioni. Il termine “spacciatori di slogan” come sono state definite le tre donne, una delle tre donne sono io, in corsa per le amministrative è inopportuno, oltre che scorretto in una comunità in cui lo spaccio rappresenta una grave piaga. Le parole hanno un significato ben preciso. A chi si diverte a derubricare le figure femminili io rispondo così: non siamo spacciatori di slogan ma portatori sani di idee, di valori, di contenuti, di progetti ossia di tutto ciò che serve per amministrare e governare nel migliore dei modi una città"

Per la candidata sindaca "si può essere divisi conservando stima, rispetto e considerazione gli uni degli altri". E ancora, aggiunge Giuliani, "il rispetto per gli avversari dovrebbe essere sacrosanto e soprattutto in questo caso si è persa l'occasione importante di tacere che non è mai sbagliato".

La candidata sindaca di 'Ritornerà bellissima' conclude: "Sono ore di campagna elettorali in cui ognuno di noi dovrebbe preoccuparsi di raccontare alla città qualcosa che parli della città e non preoccuparsi della fazione o delle fazioni opposte. Viene da pensare. Diamo appuntamento al candidato Masucci nelle pubbliche piazze, nei confronti pubblici, lì dove i cittadini si renderanno conto chi davvero è il cambiamento. Sono convinta che insieme agli uomini e alle donne della nostra coalizione possiamo scrivere una nuova pagina per San Severo. Intanto se proprio Masucci vuole cambiare qualcosa, perché cosa vuole cambiare non si è ancora capito, cominci a cambiare il suo approccio comunicativo".