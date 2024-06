Il centrodestra s’è desto con la vittoria di Colangelo, La Marca regala una gioia al centrosinistra a trazione Pd

La vittoria della coalizione civica di Lidya Colangelo a San Severo salva il centrodestra che nella vicina Torremaggiore aveva perso sonoramente al primo turno, a San Giovanni Rotondo non era arrivato al ballottaggio e a Manfredonia è stato seminato dal centrosinistra.

Dopo mesi di lotte intestine, si gode il risultato che, però, non può intestarsi in una coalizione eterogenea.

Si ritaglia un ruolo da co-protagonista nella parabola a lieto fine di Lidya Colangelo che, partita da sola a febbraio, ha inseguito caparbiamente il sogno aggregando, strada facendo, forze di varia estrazione.

La bandiera di Fratelli d’Italia ha sventolato davanti al comitato quando è esplosa la festa. Meloniani e leghisti hanno scelto Lidya Colangelo ad aprile, quando ormai le trattative con gli alleati canonici erano saltate e hanno tentato la sorte altrove. Poi hanno posto veti al ballottaggio, sbarrando la strada a eventuali apparentamenti.

A margine della vittoria più obiettivi, i Fratelli d’Italia, per bocca del segretario provinciale Giannicola De Leonardis, si dicevano orgogliosi di aver “contribuito alla vittoria” con tutte le loro energie e con la dedizione dei candidati.

Oggi, ringalluzziti, affermano: “Da San Severo parte la riscossa”. De Leonardis si bea degli “ottimi risultati” delle Amministrative: “Con la vittoria che abbiamo ottenuto a San Severo con Lidya Colangelo – afferma nel giorno della proclamazione -, fissiamo il nostro punto di partenza di una rinascita che auspico condurrà il centrodestra a ben governare la Puglia nel 2025”.

Un generoso accordo politico con la coalizione di Anna Paola Giuliani, innegabilmente, ha contribuito a riempire di senso e di voti un patto che l’altra candidata alla carica di sindaco di Forza Italia, Rosa Caposiena, non ha accettato. Con tutte le sue forze, la vice sindaco in pectore ha trascinato alla vittoria Lidya Colangelo.

Oggi a riconoscere, neanche troppo velatamente, che Forza Italia avrebbe fatto bene ad accodarsi è Raffaele Di Mauro: “A San Severo, dove la nostra Rosa Caposiena avrebbe meritato ben altro sostegno, non si può lasciare che un'area politica centrale che va da FdI alla sinistra non sia rappresentata chiaramente da Forza Italia”.

Nel campo largo progressista, forse non lo ammetteranno mai, ma sentivano la vittoria in pugno con il conforto di 20 punti percentuali in più al primo turno. La dicono lunga le facce perplesse davanti al comitato di Angelo Masucci, dov’è calato il gelo sin dalle prime sezioni scrutinate.

L’avvocato è rimasto imperturbabile, certo di aver fatto tutto il possibile. Nel secondo tempo, però, a parte gli accordi politici dell’avversaria, probabilmente la sua campagna elettorale sconta qualche errore tattico.

Di certo, 711 voti di differenza rappresentano una beffa per il campo largo. Per quanto, poi, la ‘rivoluzione gentile’ abbia prevalso, alcuni sostenitori di Lidya Colangelo nelle ultime settimane si sono giocati proprio tutte le carte, anche le più velenose a giudicare dai motivetti rap creati con l’intelligenza artificiale circolati nelle chat.

In quel di San Giovanni Rotondo il centrosinistra a trazione Pd di Michele Crisetti si arrende davanti alla coalizione a guida Cinquestelle di Filippo Barbano, unica vera isola felice di Giuseppe Conte. Dov’era impossibile saldare un accordo, dopo anni di opposizione, riesce l’impresa di scalzare il sindaco uscente. Gli aumenti della Tari hanno complicato la campagna elettorale dell’ormai ex amministrazione.

A Manfredonia, il centrodestra paga lo scotto delle lacerazioni e Domenico La Marca vince senza fatica e regala una gioia al Partito Democratico, che in questa tornata elettorale non ha granché da festeggiare. A parte la riconferma plebiscitaria di Emilio Di Pumpo a Torremaggiore, perde San Giovanni Rotondo, San Severo e Troia.

A scattare più selfie del Dem Raffaele Piemontese, sempre in prima linea nelle campagne elettorali, questa volta è il presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti, civico nell’alveo del centrosinistra. L’abbraccio con Lidya Colangelo ricorda come l’ex consigliera comunale civica fosse stata candidata alle Provinciali proprio nella sua lista, spostando un po’ l’asse. In quella lista figurava anche il nome del nuovo sindaco delle Tremiti Anna Lisa Lisci. A Volturino, il numero uno di Palazzo Dogana era salito invece sul palco di Giovanna Santacroce, eletta sindaco.

Ora ad avere gli occhi puntati addosso sono forse più di altri le due donne che in tandem guideranno San Severo e che, al di là delle analisi, sono la vera rivelazione di questa tornata elettorale.