Torremaggiore in fermento: gli avversari del sindaco uscente scommettono sui tempi supplementari

A Torremaggiore si registra un bel fermento. Una campagna elettorale in crescendo, diventata pian piano più vivace, ha sprigionato vitalità ed energie.

La calata di big testimonia quanto sia sentita la sfida. Nei comizi, i competitor si punzecchiano.

L’uscente Emilio Di Pumpo è partito da un vantaggio di cinque anni di amministrazione di fila, dopo tre esperienze concluse anzitempo di altrettanti predecessori. “Questo è uno dei più importanti risultati per Torremaggiore: aver ridato la stabilità amministrativa e politica che ci ha permesso di raggiungere risultati importanti sotto l'aspetto amministrativo per la comunità, ma anche sotto l'aspetto politico”, afferma guardandosi indietro.

Si ripresenta al cospetto degli elettori con una corazzata di sette liste.

L’esordiente Margherita Di Pumpo, per tutti Megghie, la dirigente scolastica candidata a sindaco della coalizione di segno opposto, strada facendo ha recuperato terreno e grinta. Si affaccia alla politica da protagonista per la prima volta, ma in poco tempo ha carburato e ci ha preso gusto, raccogliendo sempre più consensi. Ora ci crede davvero, con il conforto di quattro liste a suo sostegno.

“Siamo partiti dallo zero assoluto, da un'amministrazione che non scendeva nemmeno in campo, perché era sicura di vincere, e siamo arrivati a competere e a smontare l'idea della vittoria al primo turno, perché adesso dall'altra parte la certezza non c'è, e quindi l'idea del ballottaggio è già una vittoria a metà”.

Massima Manzelli, che ha coagulato le forze che la sostengono in due liste, non si sente una outsider: “Siamo molto convinti, convincenti e giochiamo per vincere, non solo per partecipare”, è il suo altolà agli avversari.

Assente dai social, sta conducendo una campagna elettorale vecchio stampo l’ex sindaco Costanzo Di Iorio, candidato dell’Udc. Ma ha il coltello tra i denti. “Io ho evitato di far venire big. Faccio i miei comizi, il mio porta a porta e la gente mi vuole bene, perché io sono stato il miglior sindaco che abbia avuto Torrremaggiore”.

Il serafico Emilio Di Pumpo

Il sindaco uscente Emilio Di Pumpo si rimbocca le maniche di camicia, rispolverando un classico. “Così come abbiamo amministrato col sorriso, anche la campagna elettorale, almeno noi, l’abbiamo presa col sorriso. Gli altri l’hanno presa con qualche punta di veleno in più. A noi piace continuare a mostrare la serenità che ci ha contraddistinti in questi anni, e non per spavalderia, ma semplicemente perché è l’approccio che abbiamo: serietà, serenità e risoluzione dei problemi”.

Nota anche lui un bel fermento. “Questa campagna elettorale era partita un po’ dappertutto in sordina, mi sembrava che quasi si avesse paura a salire sui palchi e parlare alla città. Sicuramente, negli ultimi giorni, si è accesa un po’ di più e questa cosa fa bene, perché è importante riportare la politica in mezzo alla gente. È quello che abbiamo voluto fare in questi 5 anni: abbiamo sempre camminato al fianco dei nostri cittadini, li abbiamo ascoltati, supportati e, ove è stato possibile, abbiamo provato a risolvere i problemi che attanagliano le comunità”.

Sente l’affetto dei suoi concittadini, linfa per la sua campagna elettorale pancia a terra, porta a porta. “In questi giorni, tra mercati, case, strada per strada come si suol dire, trovo un'accoglienza importante da parte dei cittadini. Ci fermiamo a dialogare, a scherzare, a parlare dei problemi, magari anche di situazioni su cui si poteva fare meglio, ed è lì che ci soffermiamo per cercare di capire dove magari abbiamo commesso qualche errore, perché soltanto chi non opera non sbaglia”.

Promette lo stesso impegno, un ascolto continuo dei cittadini e un po’ di opere che ha presentato anche in campagna elettorale. L'obiettivo è creare le condizioni affinché il territorio possa diventare allettante per investitori che vogliono realizzare opere e imprese e creare opportunità per la comunità.

"Vado fiero di tutto quello che abbiamo fatto in questi 5 anni, a partire dalle infrastrutture, dai servizi che abbiamo migliorato, dal rapporto con il personale, che è fondamentale affinché la macchina amministrativa possa camminare bene. Noi non vogliamo lasciare le cose a metà, anche perché abbiamo dato dimostrazione, in primis, di essere in grado di dare un'importante stabilità, che ha permesso di programmare il futuro della nostra città. I risultati si sono visti e, soprattutto, abbiamo sempre ascoltato chiunque e detto la verità: quando i problemi erano affrontabili, li abbiamo affrontati e risolti, ma abbiamo avuto e avremo anche la capacità di dire di no quando non si può”.

Non esclude il ballottaggio. “Ogni campagna elettorale merita il rispetto dovuto. È​ come una partita di calcio: non si sottovaluta mai l’avversario. Se ci sono i tempi supplementari o no, lo vedremo”.

La combattiva Megghie Di Pumpo

Dirigente scolastica al mattino, nel pomeriggio Megghie Di Pumpo si cala nell’agone politico. “È come essere stata catapultata in un mondo nuovo, però non del tutto, perché la mia famiglia ha sempre avuto una particolare propensione per la politica – racconta -, Alle mie spalle c’è un sindaco per due mandati, Alcide Di Pumpo, mio zio, e io ho sempre seguito il suo percorso politico, anche da piccola. Nuova, proprio perché non mi apparteneva come protagonista, doppiamente nuova perché un conto è scendere in campo da candidato consigliere, un conto da candidata a sindaco. Il modo in cui Torremaggiore ha accolto la mia candidatura è stato un crescendo. Si è partiti dall’incertezza - addirittura molte volte venivano messe in dubbio anche le mie capacità amministrative, nonostante io fossi una dirigente - e, invece, adesso c'è una grande fiducia intorno a Margherita di Pumpo, che ha conquistato anche quella parte di popolazione che normalmente era non scettica, ma disillusa. È stato il mio principale obiettivo, perché non si pesca bene laddove c'è già una convinzione a monte. Io ho puntato sin dall'inizio al recupero di una fetta di Torremaggiore che si era allontanata dalla politica e devo dire che i risultati sono stati molto positivi, perché Margherita Di Pumpo ha fatto un tipo di propaganda semplice, culturalmente alta e giocata smontando il tendone che avevano costruito dall'altra parte e riportando, attraverso la ragione e l'evidenza dei fatti, a riconsiderare tutta la situazione di Torremaggiore”.

Margherita Di Pumpo vuole "amministrare, non comandare e governare”. Non intende illudere i suoi concittadini e propone "un programma concreto, che nasce dall'osservazione del territorio", ed è soprattutto un programma che vuole realizzare con la partecipazione più ampia della popolazione e non con "un gruppo ristretto di elite".

Il suo sogno è fare di Torremaggiore “un'isola verde, un paese in cui il verde non si possa solo piantare, ma si possa coltivare e si possa preservare”. Vuole restituire Torremaggiore “alla legalità, al suo popolo”. È molto innamorata degli animali e “una politica attenta non può prescindere anche da un territorio amico degli animali”.

L’altro sogno è un rilancio della città anche dal punto di vista turistico. “Torremaggiore ha delle grandissime potenzialità e su quelle punto tantissimo, sia dal punto di vista storico, che dal punto di vista culturale, gastronomico, e sto vedendo che la popolazione ha voglia di questo, tanto che stanno sorgendo un po’ ovunque dei B&B. È il segno che la popolazione si vuole orientare verso questa immagine di Torremaggiore e un'amministrazione attenta deve cogliere questo segnale e deve fare di tutto per assecondare questa volontà”.

L'alternativa Massima Manzelli

Massima Manzelli propone “una storia nuova”. “Non è uno slogan, è un vero programma di compartecipazione: i cittadini che si riprendono la responsabilità della politica locale”, spiega.

Torremaggiore dovrebbe soltanto “esprimere le potenzialità che ha, al meglio delle possibilità, soprattutto dando più spazio ai giovani. Molto spesso, si pensa che gli adulti debbano fare qualcosa per i giovani e sbagliamo sempre. Parlo soprattutto dei giovani adulti, quindi non dello svago di un momento, oppure dei concerti dedicati ai giovani o quant'altro, parlo di chi è rimasto qui e ha messo su famiglia, di chi è andato fuori per lavorare ma poi è tornato".

Si ripromette di recuperare professionalità ed eccellenze che, "pur stando fuori, possono dare un contributo alla città. Parlo dell'agricoltura, di uno sviluppo territoriale, marketing territoriale, insomma un paese vissuto a 360 °, come era una volta. Torremaggiore è una cittadina laboriosa, dove manca però questo slancio innovativo”.

Dopo una serie di interlocuzioni con altre forze politiche, il suo gruppo ha scelto di correre da solo. “La nostra non è stata una scelta avventata, perché noi responsabilmente abbiamo cercato il dialogo con altre forze politiche, perché sappiamo che se uno vuole avere un'opportunità, deve avere anche i numeri. Però, quando gli intenti sono molto dissimili, è inutile intraprendere certe strade, sapendo che poi non portano davvero agli obiettivi per cui si vuole lavorare e ci si vuole impegnare. Quindi, a un certo punto, io e il gruppo che mi sostiene abbiamo interrotto queste interlocuzioni che erano legate a vecchie dinamiche politiche, di bandiera, di segreterie e non radicate sul territorio. Se vogliamo essere una storia nuova dobbiamo cominciare a fare il primo passo, noi lo siamo e siamo disposti a farlo, consapevoli di tutti i limiti del nostro progetto, ma anche dei punti di forza".

Si propone come l'alternativa, ma non come l'alternanza. "Io sono abituata a dare molto significato alle parole. In realtà, molto spesso, quando uno dice di essere l'alternativa, si propone solo come l'alternanza. Detto in parole povere: devi andare a casa tu, che ci posso stare io. Ecco noi non proponiamo l'alternanza, ma l'alternativa rispetto alle dinamiche politiche”.

L’agguerrito Costanzo Di Iorio

Sindaco dal 2012 al 2015, Costanzo Di Iorio si ripresenta senza big al seguito, ma è ancora più battagliero. “Evito di dar fastidio alla gente, perché la gente è stufa della solita politica e poi, onestamente, ci siamo stufati a Torremaggiore di vedere tanti soloni politici che si presentano soltanto in occasione delle nostre Amministrative, sono degli emeriti predatori, niente di più. La mia è una scelta: non ho nessuna intenzione di prendere in giro i torremaggioresi con questi soloni politici”.

È presto detto perché si tenga lontano dai social: “La gente odia vedere bigliettini che girano sui social, non mettono manco più il 'mi piace'”.

Ripercorre gli anni in cui ha amministrato la città, fino all'epilogo. “Le mie vicende le conoscete, quando mi hanno sparato, quando mi hanno minacciato e sono stato, purtroppo, costretto a dimettermi perché non ho avuto nessun tipo di supporto, ma adesso sono più determinato di prima. Non faccio sceneggiate con Sgarbi, con Vendola e con tanti altri”. Per inciso, come disse all’epoca, insieme alle sue dimissioni erano già pronte quelle di 11 consiglieri che decretarono la fine della sua esperienza amministrativa.

A briglie sciolte, spara a zero su tutti i competitor: “La cosa che a me dà fastidio è che noi abbiamo tanti anni di politica vera, fattiva, e poi cosa si fa? Si scelgono i candidati della società civile, prendiamo una signora che fa la preside a Margherita di Savoia, che nemmeno vive Torremaggiore. L'altra che cosa ha fatto? L'ex presidente del consiglio e ha buttato giù un'amministrazione comunale. E poi l'altro chi è? Un mio ex consigliere comunale che, per carità, ha avuto la fortuna di due anni e mezzo di Covid e l'unica cosa che ha fatto è mettere in campo i progetti che ho preparato io”.

Sente di non dover promettere nulla, perché la gente lo conosce. “Ero quello che si alzava alle 4 di mattina e provvedeva a controllare che i servizi funzionassero. Sono quello che ha fatto di tutto per la sua città e, soprattutto, ero quello che non prendeva lo stipendio. Il mio primo atto è stato quello di abolire lo stipendio del sindaco, del presidente del Consiglio e degli assessori, cosa che hanno ricostruito immediatamente dopo le altre amministrazioni, ma io non ho mai preso un centesimo nella mia città, anzi, ci ho rimesso i miei soldi. La gente mi conosce, sa come mi comporto, sa che sono sempre disponibile h24, anche se sono di una fazione politica differente, perché a me non interessa”.

E se agli altri comizi vede solo claque, ai suoi la gente è “seriamente interessata e ascolta”. Secondo i suoi pronostici si arriva al ballottaggio: “Ci andrò io contro Emilio Di Pumpo”.