Sfida a quattro a Torremaggiore: Emilio e Margherita Di Pumpo, Manzelli e l'ex sindaco Di Iorio

In tre provano a scalzare Emilio Di Pumpo, il sindaco uscente ormai già nel guinness di Torremaggiore: è arrivato a fine mandato, e non succedeva dal 2010. Prima di lui, erano cadute tre amministrazioni.

Non era andata meglio agli altri predecessori: Matteo Marolla aveva governato ininterrottamente dal 1994 al 2001, ma poi la maggioranza dei consiglieri ha rassegnato le dimissioni.

Stessa sorte era toccata ad Alcide Di Pumpo, durante la prima consiliatura. Una volta rieletto, si è fermato ad un passo dal traguardo, un mese prima delle elezioni per candidarsi alle Regionali.

Insomma, sin dai primi tempi dell’elezione diretta del sindaco, nel centro dell’Alto Tavoliere regnava una certa instabilità politica.

Il Dem Emililio Di Pumpo, candidato sindaco del centrosinistra, peraltro recentemente eletto consigliere provinciale, parte con il duplice vantaggio di aver gestito il Comune per cinque anni e di aver garantito la governabilità.

Guida la coalizione ‘Andiamo Avanti’. Le sigle sono sette: Partito Democratico, Giovani Democratici, M5S, Psi, Azione, Impegno Democratico (che al suo interno racchiude anche il simbolo di Con) e Torremagggiore Sociale e Democratica. I candidati saranno presentati sabato 11 maggio, alle 19, in corso Italia. Per lui domenica era già arrivato il leader M5S Giuseppe Conte.

Dalla parte opposta c’è Margherita Di Pumpo, alla sua primissima esperienza politica, ma con uno zio già sindaco in famiglia, Alcide Di Pumpo. Arriva dalla società civile: è dirigente di una scuola di Margherita Di Savoia, da sempre impegnata nel sociale.

Su di lei, hanno trovato la convergenza Fratelli d’Italia e Forza Italia. I simboli sono quattro con la lista ‘Per Torremaggiore’ e la civica che reca il suo nome e quello del progetto ‘LiberAmente per Torremaggiore’.

Il simbolo di Forza Italia mancava alle elezioni comunali dal lontano 2012. A ricordarlo è stato Lino Monteleone, in qualità di dirigente provinciale del partito, che questa volta partecipa alla campagna elettorale da soldato semplice, a sostegno di Margherita Di Pumpo. Come ampiamente annunciato, non si ricandiderà.

La dirigente scolastica che aspira a indossare la fascia tricolore si presenta come l’alternativa “capace di soppiantare il vecchio”.

I pilastri del suo impegno sono “onestà, competenza e trasparenza”. Per quanto neofita, è entrata subito a gamba tesa nell’agone elettorale, punzecchiando l’osso duro da battere.

Lunedì scorso, era accanto a Capitano Ultimo, Sergio De Caprio, candidato alle Europee nella lista ‘Libertà’ per un incontro sulla legalità organizzato dall’associazione Atletico Torremaggiore.

Un pezzo mancante del centrodestra, l’Udc, corre da solo con Costanzo Di Iorio, sindaco dal 2012 al 2015. Il partito, da mesi, aveva avanzato il suo nome e, negli ultimi tempi, aveva smentito le voci di un passo indietro.

L’anno scorso era stato candidato per l’Unione di Centro al Consiglio regionale del Molise. Tenente colonnello medico dirigente dell'esercito, nella vicina regione, nel 2020 e 2021 era stato responsabile delle attività vaccinali Covid-19.

Vuole scrivere “una storia nuova” Massima Manzelli, consigliera comunale di opposizione e candidata alla carica di sindaco sostenuta da Noi Moderati, Movimento per l’Italexit e dalla civica Torremaggiore al Centro. “Non è uno slogan di propaganda – avverte – è un progetto politico di area liberale e moderata, di impegno civico e di ripartenza”. Il suo quartier generale si trova in Corso Italia.

Il progetto si colloca nell’area di centro e moderata, sempre nell’alveo del centrodestra. Le iniziali titubanze dei principali partiti hanno convinto i promotori a proseguire per la loro strada.

In passato, durante l’amministrazione di Lino Monteleone, Massima Manzelli aveva ricoperto anche il ruolo di presidente del Consiglio comunale e, all’epoca, le sue dimissioni contribuirono allo scioglimento.

Torremaggiore, comune superiore ai 15mila abitanti, nel 2019, quando erano sei i candidati, scelse il suo sindaco al secondo turno.