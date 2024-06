Banchetto nei locali comunali, la difesa della Polizia Locale: c'è stato ma non si festeggiava la vittoria del sindaco

È affidata ad una nota del comandante della Polizia Locale di Torremaggiore, Donato Sangiorgio, la replica del sindaco Emilio Di Pumpo ai consiglieri di opposizione che lamentavano un uso improprio dei locali comunali, mostrando la foto di quello che ritenevano fosse un banchetto post elettorale.

Il sindaco appena eletto con oltre il 70% delle preferenze si sente vittima di una strumentalizzazione politica e prova a fare chiarezza attraverso le parole del comandante che ha sentito il dovere di fare alcune precisazioni.

“Il sindaco Emilio Di Pumpo, in compagnia di suo figlio minore, è stato invitato a condividere questo momento che rappresenta un'occasione conviviale al termine di qualsiasi attività che ci vede impegnati oltre i normali turni di lavoro e nulla ha a che fare con i festeggiamenti dei risultati elettorali – spiega il comandante Sangiorgio -. In qualità di responsabile di posizione organizzativa rientra tra i miei compiti curare il benessere organizzativo, favorendo l’istaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori; al fine di evitare che notizie non rispondenti al vero quanto all’attività dei dipendenti della Polizia Locale possano diffondersi, voglio precisare che le immagini impropriamente diffuse sono relative ad un momento di condivisione svoltosi al di fuori dell'orario di servizio ed in un corridoio adibito a magazzino; la evidente strumentalizzazione politica in atto lede oltremodo la rispettabilità degli interessati”.

Erano stati l’ex candidata alla carica di sindaco del centro destra, Margherita Di Pumpo, e i consiglieri di opposizione Anna Lamedica, Francesco Garofalo e le forze politiche che rappresentano (LiberaMente Torremaggiore, Per Torremaggiore, Fratelli d’Italia, Forza Italia) a denunciare il caso. “Il sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo, a pochi giorni dalla rielezione, banchetta con membri della Polizia Locale, dipendenti comunali e cittadini all’interno dei locali del Comune”, avevano segnalato.