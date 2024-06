Il M5S sogna di strappare San Giovanni Rotondo al PD: "Conte tornerà per sostenere Barbano"

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte tornerà in provincia di Foggia per sostenere Angelo Masucci, il candidato sindaco del campo largo a San Severo, e Filippo Barbano, candidato sindaco di una coalizione a trazione M5S a San Giovanni Rotondo.

A garantire la sua presenza anche nel secondo tempo della campagna elettorale è l’europarlamentare Mario Furore, coordinatore provinciale del Movimento, che ieri ha festeggiato a Foggia la sua rielezione. Hanno già concordato un’agenda di massima per i prossimi giorni.

“Ce la metteremo tutta per vincere e per dimostrare, ancora una volta, che la Capitanata è in controtendenza rispetto al resto d’Italia”.

Dopo la cocente delusione del risultato nazionale, nessun imbarazzo per l’ex premier Giuseppe Conte. “Qui c’è un grande affetto”, ricorda l’onorevole Furore.

A Manfredonia, invece, il Movimento sceglie la neutralità e lascerà libertà di scelta ai suoi elettori. “Se avessimo voluto allearci con il centrosinistra – afferma – lo avremmo fatto prima”.